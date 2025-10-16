AIM議会 (AIM Congress)、上海で初の「チャイナチャプター (China Chapter)」を開催しグローバル展開を拡大

アラブ首長国連邦ドバイ発, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界をリードする投資プラットフォームであるAIM議会の企画委員会は、アラブ首長国連邦以外で初となる国際版「AIMチャイナチャプター2025 (AIM China Chapter 2025)」の開催を発表した。 同イベントは、2025年11月7日〜8日に上海の国家会展中心 (National Exhibition & Convention Center)(NECC) で開催され、中国国際輸入博覧会 (China International Import Expo)(CIIE) と同時開催される。テーマは「グローバリゼーションという複合的エンジンの解読：『走出去 (ゴーイング・アウト)』から『走上去 (ゴーイング・アップ)』へ (Deciphering the Intertwined Engines of Globalization: ‘From Going Out’ to ‘Going Up)」となる。

AIMチャイナチャプターは、AIM議会のグローバル展開における重要な節目を示すものであり、協力と成長を促進するという同議会の使命をさらに強化するものとなる。 本フォーラムには、政府、ビジネス、金融界のリーダーが集い、対外拡張から上向きのイノベーションと価値創造へと移行する経済について議論を交わす。

タニ・ビン・アハメド・アル・ゼユーディ博士閣下 (H.E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi) アラブ首長国連邦外務貿易大臣兼AIM議会議長は次のように述べた。

「AIMの初となる国際チャプターを上海で開催することは、アラブ首長国連邦と中国の協力関係を一層深化させるという共通のビジョンを反映しており、持続可能性、テクノロジー、そしてグローバルな協働という柱の上に経済を築くという共通の決意を示すものです。 AIMチャイナチャプターは、貿易の新たな機会を促進し、戦略的投資への扉を開き、民間部門の協力と知識共有を推進することで、両国のパートナーシップを強化するためのプラットフォームとなるでしょう。 それは二国間関係を強化するだけでなく、世界経済の基盤に新たなレジリエンスを加える可能性を秘めています」

AIMグローバル財団 (AIM Global Foundation) 会長のダウッド・アル・シェザウィ (Dawood Al Shezawi) は次のように述べている。

「AIMチャイナチャプター2025は、グローバルコミュニティを結びつけるという当財団の歩みにおける重要な節目となります。 世界で最も影響力のある貿易イベントの一つであるCIIEとともに開催される本イベントにおいて、AIMは先端製造、デジタル金融、人工知能、クリーンエネルギーといった、世界的な投資を牽引する分野における機会に焦点を当てます」

アラブ首長国連邦および中国が掲げる貿易、技術、開発の強化というビジョンと歩調を合わせ、AIMチャイナチャプター2025は協力の新たなモデルを確立し、知識交流とパートナーシップ構築を促進する触媒として機能することで、投資の方向性を形づくる信頼性の高いプラットフォームとしてのAIM議会の役割を改めて示すものとなる。

アラブ首長国連邦と中国の貿易額は2024年に1,018億米ドル (約15兆5,199億6,990万円) に達し、中国はアラブ首長国連邦にとって最大の貿易相手国であり、輸入全体の18％を占めた。

AIM議会は、投資と協力を通じて成長を推進する。 アラブ首長国連邦で設立されたAIMは、新たなトレンドを探求し、経済発展の方向性を形成している。

問い合わせ先：info@aimcongress.com

本発表に付随する写真は、以下から入手可能：

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a758ca9d-b027-44f6-9e66-85bcd8d9c66e

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e7e16135-7bc9-4f93-99a6-ecd93113bf31