AIM Congress, 상하이에서 첫 ‘차이나 챕터’ (China Chapter)개최로 글로벌 활동 영역 확장

아랍에미리트공화국 두바이, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 투자 플랫폼인 AIM Congress의 조직위원회가 첫 해외 버전인 ‘AIM 차이나 챕터 2025’ (AIM China Chapter 2025)의 출범을 공식 발표했다. 이는 아랍에미리트(UAE) 외 지역에서 열리는 최초의 AIM Congress 국제 행사로, 2025년 11월 7일부터 8일까지 중국 상하이 국가전시컨벤션센터(NECC)에서 개최될 예정이다. 이번 행사는*“세계화의 맞물린 엔진을 해독하다: ‘나가기(Going Out)’에서 ‘도약(Going Up)’으로” (Deciphering the Intertwined Engines of Globalization: ‘From Going Out’ to ‘Going Up’)를 주제로, 중국국제수입박람회(CIIE, China International Import Expo)와 동시에 진행된다.

AIM China Chapter는 AIM Congress의 글로벌 확장을 상징하는 중요한 이정표로, 협력과 성장을 촉진하겠다는 비전을 더욱 공고히해주고 있다. 이번 포럼에는 정부, 기업, 금융계의 주요 리더들이 참여해 ‘해외 진출’ 중심의 경제에서 ‘혁신과 가치 창출’ 중심의 경제로 전환하는 방안을 논의할 예정이다.

아랍에미리트 외교무역장관이자 AIM Congress 의장인 타니 빈 아흐메드 알 제유디(Thani bin Ahmed Al Zeyoudi) 장관은 “상하이에서 AIM의 첫 국제 챕터를 개최하는 것은 UAE와 중국 간 협력을 한층 심화시키겠다는 공동의 비전과, 지속가능성·기술·글로벌 협력이라는 경제 발전의 핵심 축 위에서 새로운 미래를 함께 구축하겠다는 우리의 약속을 반영하고 있다. AIM China Chapter는 무역과 전략적 투자, 민간 부문 협력, 지식 공유의 새로운 기회를 열어줄 플랫폼이 될 것이다. 이번 행사는 양국 간 관계를 강화할 뿐 아니라, 세계 경제의 회복력에도 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

AIM 글로벌 재단 (AIM Global Foundation)의 회장인 다우드 알 셰자위(Dawood Al Shezawi)는 “AIM China Chapter 2025는 전 세계 커뮤니티를 연결하려는 우리의 여정에서 중요한 이정표에 해당한다. 세계에서 가장 영향력 있는 무역 행사 중 하나인 CIIE와 함께 개최되는 이번 AIM은 첨단 제조, 디지털 금융, 인공지능(AI), 청정에너지 등 글로벌 투자를 견인하는 핵심 산업 분야의 기회를 집중 조명할 것이다.”라고 밝혔다.

UAE와 중국이 무역·기술·개발 협력을 강화하겠다는 비전에 발맞춰, AIM China Chapter 2025는 지식 교류와 파트너십 구축을 촉진하는 협력 모델을 제시하며, 투자 방향을 선도하는 신뢰받는 플랫폼으로서 AIM Congress의 위상을 재확인한다.

2024년 UAE와 중국의 교역 규모는 1,018억 달러에 달했으며, 중국은 UAE의 최대 교역국으로 전체 수입의 18%를 차지했다.

AIM Congress는 투자와 협력을 통해 성장을 견인하며, 신흥 경제 트렌드를 탐색하고 경제 발전의 방향을 제시하는 역할을 수행하고 있다.

연락처 정보: info@aimcongress.com

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a758ca9d-b027-44f6-9e66-85bcd8d9c66e

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e7e16135-7bc9-4f93-99a6-ecd93113bf31



