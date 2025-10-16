AIM Congress ขยายสู่ระดับโลกด้วยการจัดงานประชุมในจีนครั้งแรก ณ นครเซี่ยงไฮ้

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- คณะกรรมการจัดงานของ AIM Congress ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนชั้นนำของโลก ได้ประกาศเปิดตัว AIM China Chapter 2025 ซึ่งเป็นงานประชุม AIM Congress ระดับนานาชาติครั้งแรกนอกสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ งานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 7–8 พฤศจิกายน 2025 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมแห่งชาติ (NECC) ในเซี่ยงไฮ้ โดยจะจัดขึ้นควบคู่ไปกับงาน China International Import Expo (CIIE) ภายใต้หัวข้อ “ถอดรหัสกลไกขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงกันของโลกาภิวัตน์: ‘จากขยายออก’ สู่ ‘ยกระดับ’” (Deciphering the Intertwined Engines of Globalization: ‘From Going Out’ to ‘Going Up')
AIM China Chapter นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายสู่เวทีโลก โดยเสริมสร้างพันธกิจให้แข็งแกร่งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการเติบโต เวทีนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้นำจากภาครัฐ ธุรกิจ และการเงิน เพื่อหารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนผ่านจากการขยายออก ไปสู่การยกระดับนวัตกรรมและการสร้างมูลค่า
ฯพณฯ ดร. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประธาน AIM Congress กล่าวว่า:
“การเป็นเจ้าภาพจัดงาน AIM ครั้งแรกในระดับนานาชาติที่เซี่ยงไฮ้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของเรา เพื่อความร่วมมือและความมุ่งมั่นร่วมกันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีน ในการสร้างเศรษฐกิจบนเสาหลักแห่งความยั่งยืน เทคโนโลยี และความร่วมมือระดับโลก” การประชุม AIM China Chapter จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนโอกาสใหม่ ๆ ในการค้า เปิดประตูสู่การลงทุนเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและการแบ่งปันองค์ความรู้ของภาคเอกชน ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีศักยภาพในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความยืดหยุ่นใหม่ให้กับโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกอีกด้วย
Dawood Al Shezawi ประธาน AIM Global Foundation ให้ความเห็นว่า:
“AIM China Chapter 2025 ถือเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางของเราเพื่อเชื่อมโยงชุมชนทั่วโลกเข้าด้วยกัน ในวาระที่เราร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมกับ CIIE ซึ่งเป็นหนึ่งในงานแสดงการค้าที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก AIM จะเน้นย้ำถึงโอกาสต่าง ๆ ในภาคการผลิตขั้นสูง การเงินดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ขับเคลื่อนการลงทุนระดับโลก
การประชุม AIM China Chapter 2025 จะวางต้นแบบแห่งความร่วมมือ ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งรัดในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างพันธมิตร ตอกย้ำถึงบทบาทของ AIM Congress ในฐานะแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือในการกำหนดทิศทางการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีนในการเสริมสร้างการค้า เทคโนโลยี และการพัฒนา
การค้าระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีนมีมูลค่า 1.018 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2024 ส่งผลให้จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยคิดเป็น 18% ของการนำเข้า
AIM Congress ขับเคลื่อนการเติบโตผ่านการลงทุนและความร่วมมือ AIM ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมุ่งสำรวจแนวโน้มที่เกิดใหม่และกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ติดต่อ: info@aimcongress.com
ดูภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a758ca9d-b027-44f6-9e66-85bcd8d9c66e
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e7e16135-7bc9-4f93-99a6-ecd93113bf31