AIM 投资峰会拓展全球布局，首届中国分会落户上海

阿联酋迪拜, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先投资平台 AIM 投资峰会组委会宣布启动 2025 年 AIM 投资峰会中国分会，这将是 AIM 投资峰会首次在阿联酋境外举办国际分会。 本届峰会将于 2025 年 11 月 7 日至 8 日在上海国家会展中心 (NECC) 举办，并与中国国际进口博览会 (CIIE) 同期举行。本届峰会的主题为“解码全球化交织动力：从‘走出去’到‘走上去’ (Deciphering the Intertwined Engines of Globalization: ‘From Going Out’ to ‘Going Up’)”。

AIM 投资峰会中国分会的成立标志着其在全球化扩张进程中迈出了里程碑式的步伐，进一步巩固了该峰会推动合作与发展的使命。 该论坛将汇聚政府、企业及金融领域的领袖，共同探讨各经济体如何从外向扩张转向创新升级与价值创造。

阿联酋外贸部长兼 AIM 投资峰会主席 Thani bin Ahmed Al Zeyoudi 博士阁下表示：

“AIM 首届国际分会落户上海，彰显了我们深化阿联酋与中国合作的共同愿景，以及在可持续发展、科技进步和全球协作三大支柱上共建经济的集体承诺。 AIM 投资峰会中国分会将成为强化双方合作伙伴关系的重要平台，助力开拓贸易新机遇，开启战略投资之门，推动私营部门合作与知识共享。 它不仅有望强化双边关系，还将为全球经济格局注入新的韧性。”

AIM 全球基金会主席 Dawood Al Shezawi 表示：

“2025 年 AIM 投资峰会中国分会的成立，标志着我们在连接全球社区征程中的一个重要里程碑。 我们将与全球最具影响力的贸易盛会之一——中国国际进口博览会同期举办，届时 AIM 将重点聚焦先进制造、数字金融、人工智能和清洁能源等引领全球投资之领域的黄金机遇。”

2025 年 AIM 投资峰会中国分会秉承阿联酋与中国在贸易、科技与发展领域深化合作的共同愿景，树立协作典范，为知识交流与合作伙伴关系的巩固注入强劲动力——再次彰显 AIM 投资峰会作为塑造全球投资格局的可信平台所发挥的关键作用。

阿联酋与中国在 2024 年的贸易额达到 1018 亿美元，中国由此成为阿联酋最大的贸易伙伴，占阿联酋进口总额的 18%。

AIM 投资峰会旨在通过投资与合作推动增长。 AIM 成立于阿联酋，致力于探索新兴趋势，推动经济发展。

