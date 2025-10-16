AIM 投資大會拓展全球版圖，於上海舉辦中國站首屆會議

杜拜，阿聯酋, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖投資平台 AIM 投資大會 (AIM Congress) 的籌備委員會公佈，將會舉辦 2025 年 AIM 中國站會議 (AIM China Chapter 2025)，這是 AIM 投資大會首次於阿聯酋以外的海外地點舉行。 會議將於 2025 年 11 月 7 日至 8 日在上海國家會展中心 (NECC) 舉行，場地同時亦會舉辦主題名為 “Deciphering the Intertwined Engines of Globalization: ‘From Going Out’ to ‘Going Up’.”（「解讀全球化交織的動力：『從對外擴張』到『向上創新』」）的中國國際進口博覽會 (CIIE)。

AIM 中國站會議的舉行，標誌著大會在全球擴張過程中的一個里程碑，進一步鞏固其促進合作與增長的使命。 該論壇將匯聚政府、商界及金融界的領袖，共同探討經濟如何從對外擴張轉往向上創新與價值創造。

阿聯酋外貿部長兼 AIM 投資大會主席 Thani bin Ahmed Al Zeyoudi 博士閣下指出：

「在上海舉辦 AIM 的首次國際會議，體現出我們對深化阿聯酋與中國合作的共同願景，以及在可持續性、科技和全球合作等支柱上建立經濟的共同承諾。 AIM 中國站會議將會成為一個鞏固我們合作夥伴關係的平台、推動貿易新機遇、開啟策略投資的門戶、促進私營部門的合作和知識共享。 此舉不僅能加強雙邊關係，還可令全球經濟結構更加強韌抗逆。」

AIM Global Foundation (AIM 環球基金會) 主席 Dawood Al Shezawi 評論道：

「2025 年 AIM 中國站會議是我們聯繫全球社群過程中的一個重要里程碑。 在我們與全球最具影響力的貿易盛會之一——中國國際進口博覽會歡慶同賀之際，AIM 將會聚焦於先進製造、數碼金融、人工智能及潔淨能源等機遇，這些領域將推動全球投資。」

與阿聯酋跟中國加強貿易、科技及發展的願景一致，2025 年 AIM 中國站會議為合作建立典範，作為知識交流與建立夥伴關係的催化劑，並且重申 AIM 投資大會擔當推動投資的可信賴平台地位。

阿聯酋與中國之間的貿易額於 2024 年達到 1,018 億美元，令中國成為阿聯酋最大的貿易夥伴，佔據進口額的 18%。

AIM 投資大會透過投資與合作推動增長。 AIM 於阿聯酋創辦，致力探索新興趨勢和塑造經濟發展。

