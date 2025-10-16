Ekspress Grupi Läti tütarettevõte Delfi  on seotud lepingulise vaidlusega

AS Ekspress Grupp teatab, et grupi Läti tütarettevõte AS Delfi on saanud teate, et SIA Ekis & Co-Positioning and Consulting on esitanud Delfi vastu maksejõuetusmenetluse avalduse seoses lepingulise vaidlusega reklaamiteenuste üle uudisteportaalis LA.lv.

Ekspress Grupp soovib selgitada, et tegemist on tavapärase ärivaidlusega, mis puudutab vaidlustatud arveid ja mis tuleks lahendada tavaliste õiguskanalite kaudu, mitte maksejõuetusmenetluse teel. Läti Delfil on põhjendatud kahtlused ja Delfi on taotlenud arveldamiseks kasutatud arvutusmeetodite kontrollimist.

Kõnealuse nõude suurus on 200 000 eurot. Vaidlus ei mõjuta Läti Delfi igapäevast tegevust ning sellel küsimusel pole olulist mõju Läti Delfi ega laiemalt Ekspress Grupi finantsseisundile või tegevusele. Juhtkond võtab kasutusele asjakohased õiguslikud meetmed vaidluse tõhusaks lahendamiseks.

AS Delfi (Läti) on oluline osa Balti suurimast meediakontsernist. Ettevõtte käive oli 2024. aastal 5,5 miljonit eurot ja kasum 594 281 eurot. Ettevõte täidab kõiki oma lepingulisi kohustusi, sealhulgas riiklikult rahastatud meediaprojekte.

Mari-Liis Rüütsalu

AS Ekspress Grupp, juhatuse esimees

+372 512 2591

mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

