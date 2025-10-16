La principale cause mondiale de gaspillage alimentaire révélée : l'élevage industriel

Communiqué de presse – SOUS EMBARGO jusqu’au 16 octobre 2025 à 00h01

PARIS, 16 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’élevage industriel, boulimique de terres et de ressources destinées à l’alimentation animale, détourne une part considérable de la production agricole au détriment de l’alimentation humaine. Inefficient, il constitue l’une des principales formes de « gaspillage alimentaire » mondial. En France, dépendant d’importations et de subventions, il contribue à ce désastre en dilapidant chaque année 15,4 millions de tonnes de céréales dans l’alimentation animale, et fragilise notre souveraineté alimentaire.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, CIWF publie son rapport “Food not Feed: How to stop the world’s biggest form of food waste” (“Le plus grand gaspillage alimentaire expliqué”) qui chiffre ces aberrations, et appelle, à travers une lettre ouverte, à “cesser de nourrir l'élevage industriel” pour soutenir un élevage autonome, durable et respectueux des animaux, des humains et de la planète.

L’élevage industriel : un gaspillage massif de ressources

L’élevage industriel, régulièrement présenté comme un modèle « efficace » concentrant la production sur une surface réduite, repose sur une réalité toute autre : une accaparation massive de terres agricoles pour produire les céréales et les protéagineux destinés aux animaux. 76 % de la production mondiale de soja est utilisée pour l’alimentation animale (ce qui en fait l’un des principaux moteurs de la déforestation), et environ 45 % des terres arables mondiales servent aux cultures végétales destinées à nourrir les animaux.

Cette dépendance à l’alimentation animale industrielle est d’autant plus problématique que les animaux convertissent mal ces céréales en produits alimentaires : pour 100 calories consommables par l’être humain données aux animaux, seules 3 à 25 calories reviennent sous forme de viande. L’élevage industriel génère ainsi un gaspillage considérable, non seulement alimentaire, mais aussi de ressources essentielles comme les terres, l’eau et l’énergie, tout en générant une forte dépendance aux engrais de synthèse.

Notre rapport “Food not Feed: How to stop the world’s biggest form of food waste” (“Le plus grand gaspillage alimentaire expliqué”) révèle ainsi l’ampleur du gaspillage des ressources englouties par l’élevage industriel (notamment des monogastriques) : à l'échelle mondiale, 766 millions de tonnes de céréales sont gaspillées pour nourrir les animaux dans les élevages industriels, soit plus que le gaspillage alimentaire des ménages (631 millions de tonnes), de la restauration (290 millions de tonnes) ou du commerce de détail (131 millions de tonnes).



En France : des élevages industriels sous dépendance

En France, les productions industrielles qui concernent 80% des animaux d’élevage, n’échappent pas à cette dépendance structurelle à l’industrie de l’alimentation animale, biberonnée aux subventions, et aux importations massives de soja et d’engrais de synthèse :

- 80 % de nos engrais de synthèse sont importés, souvent de Russie ; depuis le début de la guerre en Ukraine, les importations françaises d'engrais russes ont augmenté de 86 %.

- 95 % du soja utilisé pour l'alimentation animale est importé, principalement consommé par la volaille et les bovins laitiers et mixtes.

Chaque année, 15,4 millions de tonnes de céréales sont perdues pour l'alimentation animale, Ce qui pourrait nourrir 30,5 millions de personnes par an et libérer 1,4 million d'hectares.

Les fonds publics, tels que les paiements à l’hectare du premier pilier de la PAC financent la production céréalière, dont plus de 50 % est destinée à l'alimentation animale, sans distinction entre les utilisations et les systèmes de production qu'ils soutiennent.

Yvan Savy, directeur de CIWF France rappelle : “En capitulant face à la loi Duplomb qui facilite l’expansion des élevages industriels, la France fragilise de fait un peu plus encore sa souveraineté alimentaire. Elle va augmenter sa dépendance aux importations d’intrants pour nourrir des animaux piégés dans un modèle industriel à bout de souffle et mettre en difficulté ses élevages plus autonomes et résilients. Le débat parlementaire à venir sur cette loi inacceptable en l’état doit prendre en compte les enjeux de souveraineté en matière d’alimentation animale”.

CIWF appelle à un plan pour « Cesser de nourrir l’élevage industriel » !

Les animaux contribuent efficacement à la sécurité alimentaire lorsqu’ils transforment des ressources que les humains ne peuvent pas consommer directement (herbe au pâturage, résidus de cultures...). C’est pourquoi nous appelons à un Plan pour « Cesser de nourrir l’élevage industriel ».

CIWF France appelle le gouvernement à élaborer un Plan national ambitieux pour l’élevage, fondé sur les principes suivants :

1. La souveraineté de nos systèmes d'alimentation animale, en favorisant les prairies permanentes, les cultures fourragères locales et les sous-produits agricoles.

2. L'ajustement de la taille du cheptel et de la consommation de produits animaux afin de sécuriser la production et de réorienter la consommation.

3. Soutien aux éleveurs engagés dans des pratiques agroécologiques, respectueuses des sols, des animaux et des équilibres naturels.

4. Réorientation des aides publiques, en particulier la PAC qui ne doit plus être une aide à l'hectare finançant indirectement l'industrie de l'alimentation animale sans considération des modes de production.

5. Adaptation de notre politique alimentaire visant à réduire la part des aliments issus de l'agriculture intensive.

Pour Agathe Gignoux, Responsable des affaires publiques et juridiques de CIWF France : “Nous voulons interpeller en France des Ministères qui aujourd'hui sont insuffisamment impliqués sur un secteur qui impacte pourtant très directement leurs domaines d’actions : la santé, l’économie ou la transition écologique.”

Nous appelons tous les citoyens français, qu’ils soient agriculteurs, consommateurs, chercheurs etc, à signer en masse la lettre ouverte exhortant les décideurs politiques à refuser le gaspillage alimentaire et à cesser de nourrir l'élevage industriel !

Cette lettre ouverte accueille les soutiens jusqu'au 30 mars 2026, Journée internationale du Zéro Déchet.

