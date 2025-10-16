Adcytherix lève 105 millions d’euros pour accélérer le développement de son portefeuille d‘anticorps conjugués de nouvelle génération intégrant de nouveaux agents cytotoxiques.

Le tour de table est mené par Bpifrance, en collaboration avec Kurma Partners, Andera Partners et Angelini Ventures, accompagnés par d'autres nouveaux investisseurs de premier plan, Surveyor Capital (du groupe Citadel) et aMoon, et avec la participation de tous les actionnaires existants : Pontifax, DawnBiopharma (une plateforme contrôlée par KKR), Pureos Bioventures et RA Capital.

Les fonds levés serviront à conduire ADCX-020 en phase clinique. Les premières demandes d'autorisation IND i et CTA ii sont prévues d'ici la fin 2025.

et CTA sont prévues d'ici la fin 2025. Ce financement permettra également de conduire différents programmes d’ADC innovants, avec de nouveaux agents cytotoxiques (payloads), vers la clinique.





Marseille, France, le 16 octobre 2025. Adcytherix SAS, une société biopharmaceutique spécialisée dans le design et le développement de nouveaux anticorps conjugués (ADC) propriétaires, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un tour de financement de série A de 105 millions d'euros (122 millions de dollars US). Ce tour de table a été mené par Bpifrance, dans le cadre de deux de ses fonds d'investissement, Large Venture et InnoBio, co-dirigé par Kurma Partners, Andera Partners et Angelini Ventures, aux côtés d'un consortium international d'investisseurs de premier plan, dont Surveyor Capital (du groupe Citadel) et aMoon. Tous les fondateurs et les investisseurs actuels ont également participé à ce tour de table.

Cette série A positionne Adcytherix comme l'un des acteurs les plus prometteurs du domaine des ADC, grâce notamment à de nouveaux payloads et à une équipe expérimentée qui entend mettre à disposition des patients des thérapies anticancéreuses ciblées.

Ce financement permettra à la société de faire progresser son premier candidat ADCX-020 vers la clinique, en déposant les premières demandes d'autorisation réglementaires (« Investigational New Drug », IND aux États-Unis et « Clinical Trial Application », CTA dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et au Canada) d'ici fin 2025. Parallèlement, Adcytherix développera son portefeuille d'ADC propriétaires basés sur de nouveaux payloads.

Jack Elands, PDG et fondateur d'Adcytherix, a déclaré : « Clôturer la plus importante série A en Europe en 2025 dans le domaine des ADC valide notre science, notre vision et le travail exceptionnel accompli par notre équipe depuis sa création il y a seulement 18 mois. Nous sommes fiers d'avoir attiré un consortium d'investisseurs de classe mondiale qui partagent notre ambition de développer des ADC de rupture pour les patients réfractaires aux ADC aujourd’hui disponibles. »

Laurent Higueret, directeur adjoint du fonds Large Venture de Bpifrance, a déclaré : « Nous sommes ravis de mener ce tour de table de série A et de rejoindre un consortium d'investisseurs de premier plan. Grâce à ce financement substantiel, nous pensons qu'Adcytherix est désormais idéalement positionnée pour s'imposer comme un acteur majeur dans le domaine des anticorps conjugués en développant sa stratégie de différenciation autour de nouveaux payloads. » Olivier Martinez, directeur d'investissement senior chez Bpifrance InnoBio Funds, a ajouté : « Le calibre de l'équipe d'Adcytherix et la qualité de sa R&D sur de nouveaux payloads nous ont convaincus de mener ce tour de table. La société est idéalement positionnée pour développer de nouveaux ADC différenciés contre des cancers où les besoins sont encore importants. »

Peter Neubeck, associé chez Kurma Partners, a commenté : « Après avoir travaillé en étroite collaboration avec Jack et son équipe dans le cadre de sa précédente entreprise couronnée de succès, nous étions tout naturellement motivés à le rejoindre chez Adcytherix en tant que co-investisseur principal. Peu d'équipes possèdent un tel niveau d'expertise en matière de technologie et de stratégie de développement, deux éléments essentiels pour réussir dans le domaine en pleine évolution des ADC. »

Dans le cadre de ce financement de série A, Olivier Martinez et Laurent Higueret de Bpifrance, Peter Neubeck de Kurma Partners et Sofia Ioannidou d'Andera Partners ont rejoint le comité de surveillance, qui comprend également Ohad Hammer de Pontifax, Ximing Ding de Pureos Bioventures, Iyona Rajkomar de DawnBiopharma (une plateforme contrôlée par KKR) et Jack Elands. De plus, Regina Hodits d'Angelini Ventures et Reut Shema d'aMoon rejoindront Matthew Hammond de RA Capital Management et Ran Nussbaum de Pontifax en tant qu'observateurs.

- fin -

Pour plus d'informations sur les fonds participants :

Bpifrance : www.bpifrance.com

Kurma Partners : www.kurmapartners.com

Andera Partners : www.anderapartners.com

Pontifax : www.pontifax.com

Angelini Ventures : www.angeliniventures.com

Pureos Bioventures : www.pureosbio.com

aMoon : www.amoon.fund

RA Capital Management : www.racap.com

Dawn Biopharma : https://www.linkedin.com/company/dawn-biopharma





À propos d'Adcytherix

Adcytherix est une société biopharmaceutique dédiée au développement de nouveaux anticorps conjugués (ADC) destinés au traitement de maladies où les besoins médicaux sont très importants, notamment le cancer. La société a été fondée par Jack Elands et Pontifax Venture Capital, avec deux autres dirigeants d'Emergence Therapeutics, Xavier Preville et Carsten Dehning, comme cofondateurs. Adcytherix est dirigée par une équipe de direction aguerrie et bénéficie du soutien d'un réseau d'experts de renommée mondiale dans le développement des ADC. Soutenue par un syndicat d'investisseurs de premier plan dans les sciences de la vie, notamment Bpifrance Investissement, Kurma Partners, Angelini Ventures, Andera Partners, Pontifax, Surveyor Capital (une société Citadel), Pureos Bioventures, aMoon, RA Capital Management et DawnBiopharma (une plateforme contrôlée par KKR), Adcytherix a pour ambition de devenir un acteur indépendant majeur dans le domaine des ADC, en développant une technologie ADC transformatrice pour le traitement ciblé du cancer.

Adcytherix est basée à Marseille, en France, et possède des filiales aux États-Unis et aux Pays-Bas. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.adcytherix.com.

i Investigational New Drug - Demande d’autorisation de nouveau médicament expérimental.

ii Clinical Trial Application - Demande d’autorisation d’essai clinique

Pièce jointe