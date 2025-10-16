L’ACI met à jour ses prévisions pour le marché résidentiel de la revente pour 2025 et 2026

OTTAWA, Ontario, 16 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) a révisé ses prévisions pour 2025 et 2026 des ventes résidentielles qui seront réalisées par l’entremise des systèmes Multiple Listing Service (MLS®) des chambres et associations immobilières canadiennes et des prix moyens des propriétés.

En 2024, l’ACI prévoyait une année de reprise sur les marchés résidentiels de la revente au Canada, alimentée par une demande refoulée et des taux d’intérêt plus bas. Au milieu de l’automne 2024, la reprise semblait être amorcée. Selon ces prévisions, les ventes nationales de propriétés auraient à nouveau dépassé la barre des 500 000 en 2025, et le prix moyen de ces ventes serait revenu dans la fourchette des 700 000 $.

Au début de 2025, le chaos tarifaire et l’incertitude économique ont ramené de nombreux acheteurs de propriétés sur la touche, ce qui a eu pour effet de réduire considérablement l’activité en Colombie-Britannique et en Ontario, tout en exerçant une pression supplémentaire à la baisse sur les prix.

Cela dit, les ventes résidentielles s’améliorent progressivement depuis mars, ce qui suggère que le retour tant attendu des acheteurs sur le marché n’a été que retardé et atténué, mais pas déraillé.

Toutefois, les prévisions pour 2025 sont légèrement inférieures à celles attendues il y a un an, mais la tendance à la hausse est solide pour 2026, de sorte que les prévisions pour 2025 d’il y a un an sont maintenant celles attendues pour 2026.

Quelque 473 093 propriétés résidentielles devraient changer de mains par l’entremise des systèmes MLS® du Canada en 2025, enregistrant un déclin de 1,1 % par rapport à 2024. Cette baisse nationale résulte des baisses prévues en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, qui contrebalancent légèrement les gains enregistrés ailleurs.

Le prix moyen national d’une propriété devrait légèrement diminuer de 1,4 % sur une base annuelle, pour atteindre 676 705 $ en 2025. Seules les provinces de la Colombie-Britannique et de l’Ontario devraient connaître une baisse du prix moyen des propriétés cette année, mais la combinaison de ces baisses et de la diminution des ventes dans ces provinces où les prix sont élevés a été assez importante pour compenser les hausses de prix de l’ordre de 4 % à 8 % dans la plupart des autres provinces en 2025.

En 2026, les ventes résidentielles nationales devraient rebondir de 7,7 % pour atteindre 509 479, soit le niveau d’activité le plus élevé depuis 2021, même s’il reste bien en deçà de ce pic et légèrement inférieur à la moyenne décennale. Historiquement, les ventes résidentielles nationales n’ont franchi la barre du demi-million qu’à sept reprises, la première fois en 2007.

Le prix moyen national d’une propriété devrait augmenter de 3,2 % par rapport à 2025 pour atteindre 698 622 $ en 2026. Il s’agirait de la sixième année consécutive où le prix moyen national des propriétés se maintient près de 700 000 $.

Il est important toutefois de rappeler que toutes les prévisions se font encore dans un contexte d’un niveau d’incertitude plus élevé qu’à la normale, quoique peut-être moindre aujourd’hui qu’au premier semestre de 2025.

Chaque trimestre, l’ACI analyse les données des systèmes MLS® des chambres et associations immobilières canadiennes et met à jour ses prévisions sur les ventes résidentielles et le prix moyen des propriétés. L’ACI publiera ses prochaines prévisions le jeudi 15 janvier 2026.

