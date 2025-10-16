Les ventes résidentielles au Canada affichent leur plus haut niveau en quatre ans pour le mois de septembre

OTTAWA, Ontario, 16 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En septembre 2025, les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont baissé de 1,7 % d’un mois à l’autre, mettant fin à une série de hausses amorcées en avril. Cela dit, il s’agit toujours du meilleur mois de septembre pour les ventes depuis 2021.

La légère baisse mensuelle est le résultat d’une diminution des ventes dans le Grand Vancouver, à Calgary, à Edmonton, à Ottawa et à Montréal, qui a plus que compensé les gains enregistrés dans la région du Grand Toronto et à Winnipeg.

« Si la tendance à la hausse des ventes amorcée en début d’année a ralenti en septembre, l’activité a tout de même atteint son niveau le plus élevé pour ce mois depuis 2021, et il en a été de même en juillet et en août, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI. Avec trois ans de demande refoulée toujours présente et des taux d’intérêt enfin plus normaux, les prévisions continuent de miser sur un nouvel élan des ventes résidentielles au cours du dernier trimestre de l’année et jusqu’en 2026. »

Faits saillants de septembre

Les ventes résidentielles nationales ont affiché une baisse de 1,7 % d’un mois à l’autre.

Les ventes mensuelles réelles (non désaisonnalisées) ont augmenté de 5,2 % par rapport à septembre 2024.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a baissé de 0,8 % d’un mois à l’autre.

L’Indice des prix des propriétés MLS ® (IPP MLS ® ) n’a presque pas changé (-0,1 %) d’un mois à l’autre, mais a diminué de 3,4 % d’une année à l’autre.

(IPP MLS ) n’a presque pas changé (-0,1 %) d’un mois à l’autre, mais a diminué de 3,4 % d’une année à l’autre. Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a augmenté de 0,7 % d’une année à l’autre.





L’offre a baissé de 0,8 % d’un mois à l’autre en septembre. Combiné à une baisse légèrement plus importante des ventes, le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions a légèrement diminué, passant de 51,2 % en août à 50,7 %. La moyenne à long terme de ce ratio est de 54,9 %. On parle normalement d’un marché de l’habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

À la fin de septembre 2025, 199 772 propriétés étaient inscrites à la vente dans l’ensemble des systèmes MLS® au Canada, ce qui représente une hausse de 7,5 % par rapport à la même période l’année dernière et un résultat très près de la moyenne à long terme pour cette période de l’année.

« Bien qu’il y ait plus d’acheteurs sur le marché aujourd’hui qu’à n’importe quel autre moment au cours des quatre dernières années, les ventes sont toujours inférieures à la moyenne, et bien en deçà de ce que la tendance à long terme suggère, a déclaré Valérie Paquin, présidente de l’ACI. C’est pourquoi nous nous attendons à ce que la situation continue à s’améliorer. Si vous souhaitez mieux comprendre comment acheter ou vendre une propriété dans ce marché en évolution, communiquez avec un courtier ou agent immobilier de votre région dès aujourd’hui ».

On comptait 4,4 mois d’inventaire à l’échelle nationale à la fin de septembre 2025, ce qui est inchangé par rapport à juillet et août et le plus bas niveau enregistré depuis janvier. La moyenne à long terme de cette mesure de l’équilibre du marché est d’environ cinq mois. Sur la base d’un écart-type au-dessus et au-dessous de cette moyenne à long terme, un marché favorable aux vendeurs serait inférieur à 3,6 mois et un marché favorable aux acheteurs serait supérieur à 6,4 mois.

L’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) composé national est encore demeuré relativement inchangé (-0,1 %) entre août et septembre 2025. Après les baisses enregistrées au cours du premier trimestre de l’année, le prix de référence national est resté plutôt stable depuis avril.

L’IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) a baissé de 3,4 % par rapport à septembre 2024. Compte tenu de l’ampleur de la baisse des prix au début de l’automne 2024, il est prévu que les baisses d’une année à l’autre ralentissent durant le quatrième trimestre.

Le prix moyen (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays en septembre 2025 s’est établi à 676 154 $, soit une hausse de 0,7 % par rapport à septembre 2024.

Le prochain rapport de statistiques de l’ACI sera publié le lundi 17 novembre 2025.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l’échelle nationale le mois précédent.

L’ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d’une période, mais qu’il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu’il ne tient pas compte des différences de prix d’une région géographique à l’autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 61 chambres et associations immobilières.

Plus de renseignements sont affichés au http://CREA.ca/fr/statistics.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Pierre Leduc, Relations auprès des médias

L’Association canadienne de l’immobilier

Téléphone : 613-237-7111 ou 613-884-1460

Courriel : pleduc@CREA.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/151f754d-d822-467f-957b-eaac5dbe9193/fr