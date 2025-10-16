Avis aux médias : MADD Canada organise une cérémonie au monument commémoratif de Terre-Neuve-et-Labrador en hommage aux victimes et aux survivants de collisions liées à l’alcool et aux drogues

GRAND FALLS-WINDSOR, Terre-Neuve-et-Labrador, 16 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la cérémonie annuelle au monument commémoratif qui se tiendra à Grand Falls-Windsor ce samedi, MADD Canada rendra hommage aux victimes et aux survivants de collisions liées à l’alcool, au cannabis et/ou à d’autres drogues. La cérémonie rassemble les familles et les membres de la communauté, et offre une occasion de réfléchir, de commémorer et de renouveler notre engagement en faveur de la conduite sobre.

Situé au Central Funeral Homes à Grand Falls-Windsor, le monument porte les noms de 78 victimes qui ont été tuées ou blessées dans des collisions liées à la consommation d’alcool, de cannabis et/ou d’autres drogues. Même si aucun nouveau nom ne sera ajouté cette année, le monument demeure un rappel durable des vies à jamais bouleversées par la décision d’une personne de prendre le volant après avoir consommé de l’alcool, du cannabis et/ou d’autres drogues.

Les médias sont invités à assister à la cérémonie. Des entretiens avec les invités d’honneur seront possibles sur demande.

Date et heure : Samedi 18 octobre 2025, à 14 h 00 Lieu : Armée du Salut Citadelle de Grand Falls, 33 Circular Rd, Grand Falls-Windsor Invités : Aîné Bob Young de la Première Nation Qalipu

Mike Browne, maire de Grand Falls-Windsor

Clifford Small, député du centre de Terre-Neuve



MADD Canada a également érigé d'autres monuments commémoratifs provinciaux au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et au Québec. Le monument de l'Île-du-Prince-Édouard sera dévoilé en 2026, et nous travaillons également à la mise en place d'un monument similaire en Colombie-Britannique.



Pour confirmer votre présence à la cérémonie, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca.