L’ESN Tenexa lance une IA souveraine de confiance

Tenexa, une ESN en forte dynamique, complète son offre en proposant une IA souveraine de confiance permettant de sécuriser ses données et d’accélérer ses décisions.

Concrètement, Tenexa propose une IA souveraine (RAG + LLM) entièrement hébergée en France, qui transforme les documents internes en décisions fiables, rapides et traçables. La plateforme centralise les données, les sécurise et les rend interrogeables par les équipes via une interface simple. Elle combine puissance d’analyse, respect de la confidentialité et conformité réglementaire, sans aucun transfert vers des clouds étrangers. Tenexa vous garantit que la totalité des traitements y compris l'IA générative est opérée dans ses data centers.

Allier Performance, fiabilité et souveraineté

L’offre IA souveraine de Tenexa permet d’effectuer des recherches transversales en quelques secondes, de synthétiser des documents longs et complexes, de s’appuyer sur des réponses sourcées et vérifiables, mais également de bénéficier d’une maîtrise totale des accès et des droits. Cette offre est hébergée sur le Cloud Horizon de Tenexa, une plateforme et des infrastructures certifiées hautement sécurisées (Cloud souverain Horizon, ISO 27001, ISO 20000 et HDS).

Fort de ces éléments, les utilisateurs de l’IA souveraine de confiance de Tenexa pourront donc gagner en productivité, travailler en confiance et bénéficier de documents fiables et de qualités pour mener à bien leurs opérations quotidiennes.

Stéphane Clément, Président chez Tenexa « L’IA classique n’est pas conçue pour l’entreprise. Chaque jour, les collaborateurs passent des heures à chercher l’information dans des documents dispersés. 80 % des données produites restent inexploitées, faute d’outils adaptés. L’adoption sauvage d’IA grand public (ChatGPT, Claude…) expose les données sensibles à des fuites, des erreurs et une non-conformité RGPD. Face à ces risques, les directions métiers et RH deviennent plus prudentes : seuls 46 % des professionnels disent aujourd’hui faire confiance à l’IA. C’est dans ce contexte que Tenexa a développé une IA souveraine de confiance dédiée aux professionnels. »