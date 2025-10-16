Bombardier présentera ses résultats financiers du troisième trimestre de 2025 le 6 novembre 2025

MONTRÉAL, 16 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) publiera ses résultats financiers du troisième trimestre de 2025 le 6 novembre 2025.

Résultats financiers du troisième trimestre de 2025

Éric Martel, président et chef de la direction, et Bart Demosky, vice-président exécutif et chef de la direction financière, communiqueront les résultats financiers du troisième trimestre de 2025 dans une présentation en direct, suivie d’une période de questions avec les analystes.

La présentation aura lieu le 6 novembre 2025, à 8 h (heure de l’Est). Pour écouter :

Webdiffusion en direct (recommandée) :

Une webdiffusion en direct de la présentation des résultats financiers, accompagnée des tableaux financiers connexes, sera accessible sur cette page Web .





Par téléconférence :

La présentation sera également accessible par téléphone. Les lignes téléphoniques ouvriront 15 minutes à l’avance.



Numéro local de Montréal (français et anglais) :

+1 438 792-9840

Numéro local de Toronto (français et anglais) :

+1 289 514-5015



(code d’identification de la conférence en français : 16333 | code d’identification de la conférence en anglais : 29213)

La présentation sera disponible en reprise sur le site Web de Bombardier peu après la fin de la webdiffusion.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.



Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com .

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com . Suivez-nous sur X @Bombardier .

Ressources pour les médias

Formulaire général de relations médias

Francis Richer de La Flèche

Vice-président, Planification financière

et Relations avec les investisseurs

Bombardier

+1 514 240-9649 Mark Masluch

Directeur principal, Communications

Bombardier

+1 514 855-7167



