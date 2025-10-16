L’instabilité géopolitique entraîne une forte augmentation des programmes d’obtention de la citoyenneté par investissement

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande, 16 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La conjoncture mondiale suscite un vif intérêt pour les programmes d’obtention de la citoyenneté par investissement (CIB), selon le directeur de l’un des programmes les plus récents.

Edward Clark, PDG du Programme de Citoyenneté pour la Résilience Économique et Climatique de Nauru, a déclaré que les conflits en Europe et au Moyen-Orient ainsi que les troubles politiques aux États-Unis constituaient certains des facteurs à l’origine de cette hausse.

« De nombreuses personnes se sentent actuellement en insécurité quant à leur place dans le monde et considèrent d’autres solutions pour accéder à la citoyenneté », a déclaré M. Clark.

Il a ajouté qu’un citoyen américain avait récemment postulé au programme de Nauru, tandis qu’une famille européenne qui venait d’obtenir la citoyenneté nauruane cherchait un deuxième passeport en raison des tensions en Europe et avait été attirée par le programme de Nauru du fait de son désir de soutenir les initiatives de résilience climatique.

Lancé au début de l’année, le Programme de Citoyenneté pour la Résilience Économique et Climatique de Nauru offre la possibilité de voyager sans visa dans 89 pays, tout en permettant à l’investisseur de contribuer à la résilience climatique et au développement durable à Nauru, désigné par l’ONU comme le cinquième pays le plus vulnérable au monde aux chocs économiques et climatiques.

Selon M. Clark, les programmes de citoyenneté par investissement (CIB) tels que celui proposé par Nauru sont considérés comme une solution de secours cruciale, même pour les détenteurs de passeports puissants.

« La volatilité internationale, les changements politiques et les scénarios d’urgence font de la diversification par l’obtention d’un passeport supplémentaire une mesure de précaution judicieuse. Les citoyens des pays européens ou américains eux-mêmes prennent conscience de l’importance d’avoir une deuxième nationalité comme garantie.

De même, en cas de conflit géopolitique majeur, tel qu’une escalade européenne de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, une seconde nationalité peut constituer une nationalité de repli permettant d’éviter le service militaire obligatoire ou la conscription. »

Il a déclaré que les citoyens des pays dont les passeports sont politiquement sensibles ou soumis à des restrictions recherchent une alternative plus neutre qui leur permette d’être moins contrôlés lorsqu’ils se rendent dans des pays où leur passeport principal est susceptible d’éveiller les soupçons.

Toutefois, M. Clark a souligné que rien ne garantissait son admission.

« Des critères rigoureux de vérification préalable, notamment des contrôles financiers, judiciaires et par des tiers, renforcent l’intégrité du programme de Nauru et constituent un argument de poids pour de nombreuses personnes », a-t-il déclaré.

« Dans un contexte mondial incertain, les gens veulent avoir l’assurance qu’ils investissent dans un programme sérieux qui leur offre, à eux et à leur famille, de solides garanties.

Nous prévoyons que le programme de Nauru continuera de susciter un vif intérêt, en particulier chez ceux qui souhaitent aider une petite nation insulaire à mettre en œuvre des mesures pour lutter contre la vulnérabilité économique et le changement climatique », a-t-il ajouté.

À propos du Programme de Citoyenneté pour la Résilience Économique et Climatique de Nauru



Le Programme de Citoyenneté pour la Résilience Économique et Climatique de Nauru est conçu pour attirer les investisseurs désireux de contribuer au développement durable de la nation insulaire du Pacifique, Nauru. En participant à ce programme, les candidats peuvent obtenir une seconde citoyenneté tout en soutenant les efforts de l’île pour lutter contre le changement climatique et renforcer sa résilience économique.

http://www.ecrcp.gov.nr