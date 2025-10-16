חוסר יציבות גיאופוליטית מעורר עלייה באזרחות על ידי תוכניות השקעה

אוקלנד, ניו זילנד, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

אירועים גלובליים מעוררים עניין רב בתוכניות אזרחות על ידי השקעה (CIB), לדברי מנהל אחת התוכניות האחרונות שהוצגו.

מנכ"ל תוכנית האזרחות הכלכלית והחוסן האקלימי של נאורו ((Nauru, אדוארד קלארק (Edward Clark), אמר כי סכסוכים באירופה ובמזרח התיכון והסערה הפוליטית בארה"ב הם חלק מהגורמים מאחורי הזינוק.

"אנשים רבים מרגישים כרגע חוסר ביטחון לגבי מקומם בעולם, ומחפשים אפשרויות אזרחות חלופיות", אמר קלארק.

לדבריו, אזרח אמריקאי הגיש לאחרונה בקשה לתוכנית נאורו, בעוד שמשפחה אירופית שקיבלה לאחרונה אזרחות נאורו חיפשה דרכון שני בשל המתיחות באירופה, ונמשכה לתוכנית נאורו מתוך רצון לתמוך ביוזמות חוסן אקלימי.

תוכנית האזרחות הכלכלית והחוסן האקלימי של נאורו החלה מוקדם יותר השנה ומציעה נסיעה ללא ויזה ל-89 מדינות, תוך שהיא מאפשרת למשקיע לתרום לחוסן האקלים ולפיתוח בר קיימא בנאורו, שהוגדרה על ידי האו"ם כמדינה החמישית הפגיעה ביותר בעולם לזעזועים כלכליים ואקלים.

תוכניות CIB כמו זו שמציעה נאורו נתפסות כגיבוי חיוני אפילו למחזיקי דרכונים חזקים, לדברי קלארק.

"תנודתיות גלובלית, שינויי מדיניות ותרחישי חירום הופכים את הגיוון באמצעות דרכון נוסף לצעד זהיר, כך שאפילו אזרחי מדינות אירופה או ארה"ב מבינים את החשיבות של אזרחות שנייה כאמצעי הגנה.

"כמו כן, במקרה של סכסוך גיאופוליטי גדול כמו הסלמה אירופית במלחמת אוקראינה-רוסיה, אזרחות שנייה עשויה לספק אזרחות חלופית כדי להימנע משירות צבאי חובה או תרחישי גיוס".

לדבריו, אזרחי מדינות עם דרכונים רגישים מבחינה פוליטית או מוגבלים מחפשים חלופת דרכון ניטרלית יותר המאפשרת פחות בדיקה בעת נסיעה לתחומי שיפוט שבהם הדרכון העיקרי שלהם עשוי להניף דגלים.

עם זאת, קלארק ציין כי הכניסה אינה מובטחת.

"דרישות מחמירות של בדיקת נאותות, כולל בדיקות פיננסיות, משטרתיות ובדיקות צד שלישי, מחזקות את היושרה של תוכנית נאורו ואלה מהוות הצעת ערך חזקה עבור אנשים רבים", אמר.

"בתוך כל אי הוודאות העולמית, אנשים רוצים להיות בטוחים שהם משקיעים בתוכנית חזקה עם אמצעי הגנה חזקים עבורם ועבור משפחתם.

"אנחנו צופים שתהיה התעניינות חזקה ומתמשכת בתוכנית של נאורו, במיוחד מאלה שרוצים לתמוך במדינת אי קטנה כדי ליישם צעדים למאבק בפגיעות כלכלית ושינויי אקלים", אמר.

אודות תוכנית האזרחות של נאורו לחוסן כלכלי ואקלימי

תוכנית האזרחות לחוסן כלכלי ואקלימי של נאורו נועדה למשוך משקיעים המחויבים לתרום לפיתוח בר-קיימא של מדינת האי באוקיינוס השקט נאורו. על ידי השתתפות בתוכנית זו, המועמדים יכולים להבטיח אזרחות שנייה תוך תמיכה במאמצי האי להילחם בשינויי האקלים ולשפר את החוסן הכלכלי.

http://www.ecrcp.gov.nr

למידע נוסף - מדיה

barbara@crcpr.com.au