地政学的不安定性が投資による市民権プログラムへの関心の急増を招く

ニュージーランド・オークランド発, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 最近導入されたプログラムの一つを担当するディレクターによると、世界的な出来事によって、投資による市民権取得 (CIB) 制度への強い関心が喚起されている。

ナウル経済・気候レジリエンス市民権プログラムのCEOであるエドワード・クラーク (Edward Clark) は、欧州と中東の紛争、米国の政治的混乱などの要因がその背景にあると言う。

「多くの人々が現在、世界の中の自身の居住地に不確かさを感じており、代替市民権の選択肢を探しています」と同氏は語っている。

同氏によれば、最近米国国民がナウルのプログラムに申請したほか、欧州の緊張を理由にセカンドパスポートを求めていた欧州人家族が、気候レジリエンスイニシアチブへの支援を希望したことからナウルのプログラムに興味を持ったという。

ナウルの経済・気候レジリエンス市民権プログラムは、今年初めに開始され、89か国へのビザなしの渡航を許可しながら、投資家がナウルの気候レジリエンスと持続可能な開発に貢献することを可能にしている。ナウルは国連により経済的・気候的ショックに対して世界で5番目に脆弱な国と指定されている。

同氏によれば、ナウルが提供するようなCIBプログラムは、強力なパスポート保持者にとっても重要なバックアップと見なされている。

「世界的な変動性、政策転換、緊急事態シナリオを考慮すると、追加パスポートによる多様化は賢明な選択です。欧州諸国や米国の国民でさえ、安全策としての第二市民権の重要性に気づき始めています。

さらに、欧州におけるウクライナ・ロシア戦争の激化といった重大な地政学的紛争が発生した場合、第二市民権は兵役義務や徴兵制を回避するための代替市民権を提供する可能性があります」。

政治的にデリケートな国またはパスポートに制限のある国の国民は、自国のパスポートでは警戒される可能性がある地域への渡航時に審査を軽減できる、より中立的な代替パスポートを求めている、と同氏は述べている。

ただし、取得が保証されているわけではないと指摘する。

「財務調査、犯罪歴調査、第三者機関による調査を含む厳格なデューデリジェンス要件がナウルのプログラムの健全性を支えており、これらは多くの人々にとって強力な価値提案となっています」と同氏は述べている。

「世界的な不確実性の中で、人々は自身と家族のための強力な安全策を備えた堅牢なプログラムに投資しているという確信を求めています。

特に、経済的脆弱性と気候変動への対策を実施する小島の国を支援したいと考える人々を中心に、ナウルのプログラムへの強い関心が継続すると予想しています」と同氏は述べている。

ナウル経済・気候レジリエンス市民権プログラムについて



ナウル経済・気候レジリエンス市民権プログラムは、太平洋の島国ナウルの持続可能な発展に貢献することに尽力する投資家を惹きつけることを目的としている。 このプログラムに参加することで、申請者は第二市民権を獲得すると同時に、気候変動対策と経済的レジリエンス強化に向けた同国の取り組みを支援できる。

http://www.ecrcp.gov.nr