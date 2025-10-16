Instabilidade Geopolítica Desencadeia Aumento da Cidadania com Programas de Investimento

AUCKLAND, Nova Zelândia, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eventos globais estão despertando um forte interesse em esquemas de cidadania por investimento (CIB), de acordo com o diretor de um dos programas mais recentes.

O CEO do Programa de Cidadania de Resiliência Econômica e Climática de Nauru, Edward Clark, disse que os conflitos na Europa e no Oriente Médio e a turbulência política nos EUA foram alguns dos fatores responsáveis pelo aumento.

"Muitas pessoas estão se sentindo inseguras sobre seu lugar no mundo e procurando opções alternativas de cidadania", disse Clark.

Ele disse que um cidadão dos EUA recentemente se inscreveu no programa de Nauru, enquanto uma família europeia que recentemente recebeu a cidadania nauruana e que estava procurando um segundo passaporte devido às tensões na Europa e se interessou pelo programa de Nauru pelo desejo de apoiar iniciativas de resiliência climática.

O Programa de Cidadania de Resiliência Econômica e Climática de Nauru foi lançado no início deste ano com viagens sem visto para 89 países, permitindo ao investidor contribuir para a resiliência climática e o desenvolvimento sustentável em Nauru, país nomeado pela ONU como o quinto do mundo mais vulnerável ao choque econômico e climático.

Programas de CIB como o de Nauru estão sendo vistos como um backup vital, mesmo para portadores de passaportes fortes, de acordo com Clark.

“A volatilidade global, as mudanças nas políticas e os cenários de emergência tornam a diversificação por meio de um passaporte adicional uma medida prudente, de modo que até mesmo cidadãos de nações europeias ou dos EUA estão percebendo a importância de ter uma segunda cidadania como salvaguarda.

"Além disso, no caso de um grande conflito geopolítico, como uma escalada europeia na guerra Ucrânia-Rússia, uma segunda cidadania pode ser uma alternativa para evitar o serviço militar obrigatório ou cenários de recrutamento."

Ele disse que cidadãos de países com passaportes politicamente vulneráveis ou restritos estão procurando uma alternativa mais neutra que permita menos questionamento em viagens para jurisdições onde o passaporte principal pode gerar sinais de alerta.

No entanto, o Sr. Clark ressaltou que a entrada não é garantida.

“Requisitos rigorosos de due diligence, incluindo verificações financeiras, policiais e de terceiros, sustentam a integridade do programa de Nauru e são uma forte proposta de valor para muitas pessoas”, disse ele.

“Em meio a toda a incerteza global, as pessoas querem ter certeza de que estão investindo em um programa robusto com fortes salvaguardas para elas e suas famílias.

“Acreditamos que haverá um forte interesse contínuo no programa de Nauru, particularmente de pessoas que queiram apoiar uma pequena nação insular a implementar medidas para combater a vulnerabilidade econômica e as mudanças climáticas”, disse ele.

Sobre o Programa de Cidadania de Resiliência Econômica e Climática de Nauru



O Programa de Cidadania de Resiliência Econômica e Climática de Nauru foi criado para atrair investidores comprometidos em contribuir para o desenvolvimento sustentável da nação insular de Nauru no Pacífico. Ao participar deste programa, os candidatos podem garantir uma segunda cidadania e, ao mesmo tempo, apoiar os esforços da ilha para combater as mudanças climáticas e aumentar a resiliência econômica.

http://www.ecrcp.gov.nr