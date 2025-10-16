地缘政治动荡引发投资入籍计划激增

新西兰奥克兰, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 据某项最新推出的投资入籍 (CIB) 计划的负责人称，全球事件正在激发人们对投资移民计划的浓厚兴趣。

瑙鲁经济与气候韧性公民计划 (Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program) 首席执行官 Edward Clark 表示，欧洲和中东地区的冲突以及美国国内的政治动荡是导致该计划申请量激增的部分因素。

Clark 先生表示：“目前，许多人对自身在全球局势中的处境感到不安，正在寻求其他公民身份。”

他提到，最近有一名美国公民申请了瑙鲁计划，而一户最近刚获得瑙鲁公民身份的欧洲家庭则因欧洲局势紧张而希望持有第二本护照，同时他们也被瑙鲁项目所吸引，希望支持气候韧性计划。

瑙鲁的经济与气候韧性公民计划于今年早些时候启动，该计划可让投资者享有前往 89 个国家/地区的免签待遇；同时，鉴于瑙鲁已被联合国评为在全球经济与气候冲击下第五脆弱的地区，该计划还能为瑙鲁的气候韧性与永续发展作出贡献。

Clark 先生表示，即使对于持有高通行力护照的人来说，诸如瑙鲁提供的 CIB 计划也被视为其重要备选。

“全球局势动荡、政策变化以及突发紧急情况使得通过额外护照实现风险分散成为一种审慎之举，因此，欧洲国家或美国的公民也开始意识到拥有第二国籍作为保障的重要性。

此外，在发生重大地缘政治冲突的情况下，例如欧洲局势因俄乌战争升级，第二国籍可提供备用身份，避免强制兵役或征召。”

他表示，持有政治敏感或受限制护照的国家/地区公民，正在寻找更中立的护照作为替代选项，以便在使用原护照前往可能引发审查的地区时，能够减少额外盘查的风险。

然而，Clark 先生指出，这一举措依然无法确保入境百分百顺利。

他表示：“瑙鲁计划有严格的尽职调查要求，包括财务记录、警方记录和第三方审查，这保障了该计划的诚信度，也为许多人提供了显著的价值优势。

在全球局势充满不确定性的情况下，人们希望确认自己投资的是一个稳健可靠的项目，为自己和家人提供强有力的保障。”

Clark 先生表示：“我们预计，瑙鲁的计划将持续引发强烈关注，特别是对于那些希望支持小岛屿国家实施应对经济脆弱性和气候变化措施的人士。”

关于瑙鲁经济与气候韧性公民计划



瑙鲁经济与气候韧性公民计划旨在吸引那些致力于为太平洋岛国瑙鲁的可持续发展做出贡献的投资者。 通过加入这一计划，申请人既能获得第二国籍，又能为该岛国应对气候变化和提升经济韧性贡献一份力量。

http://www.ecrcp.gov.nr