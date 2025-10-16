地緣政治不穩引發投資公民計劃申請急升

奧克蘭，紐西蘭, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 最新推出的投資公民計劃 (CIB) 負責人指出，全球局勢正激發對投資公民計劃的濃厚興趣。

瑙魯經濟與氣候韌性公民計劃行政總裁 Edward Clark 表示，歐洲和中東衝突以及美國政治動盪是導致申請宗數急增的部分因素。

Clark 先生表示：「現時很多人對自身國際處境感到不安，正探尋其他公民身份選項。」

他指出近日有美國公民申請瑙魯計劃，同時一個剛取得瑙魯公民資格的歐洲家庭因歐洲緊張關係而申請入籍瑙魯，並因其支持氣候韌性計劃的理念而選擇瑙魯。

瑙魯經濟與氣候韌性公民計劃於本年較早時展開，提供 89 個國家免簽證待遇，同時容許投資者協助推動瑙魯的氣候韌性及可持續發展，該國獲聯合國 (UN) 確認為全球第五大最易受到經濟與氣候衝擊的脆弱國家。

根據 Clark 先生所指，即使持有最強護照的人士，現時也視瑙魯及其他地區提供的 CIB 計劃為重要備選方案。

「全球波動、政策變遷及緊急事態導致透過額外護照實現多元化成為審慎之舉，因此連歐洲國家或美國公民也逐漸意識到持有第二公民身份作為保障的重要性。

另一方面，當發生重大國際政局衝突，像是俄烏戰事於歐洲區域加劇之際，第二公民身份便能提供替代國籍選項，避免強制兵役或徵兵情況。」

他稱持有政治敏感或受限護照國家的公民，正在物色更為中性的護照作為替代方案，以便在前往主要護照可能引發警示的管轄區時接受較少審查。

然而，Clark 先生強調申請入籍並非必然獲批。

他說道：「嚴謹的盡職審查規定，涵蓋財務審查、警方審核及第三方核查，奠定瑙魯計劃的信譽基礎，這對很多人來說構成非常吸引的價值主張。」

他續說：「面對全球局勢動盪，申請人期望能夠確實知道所投資的是能堅實保障自身及家庭的可靠計劃。

我們預計對瑙魯計劃的申請熱情將持續不減，特別是來自那些期望協助小島國家實施經濟抗壓與氣候應對措施的有識之士。」

關於瑙魯經濟與氣候韌性公民計劃



瑙魯經濟與氣候韌性公民計劃旨在吸引致力促進太平洋島國瑙魯可持續發展的投資者。 透過參與本計劃，申請人既可取得第二公民身份，又能協助該島國推行抵禦氣候變遷和增強經濟韌性的重要措施。

http://www.ecrcp.gov.nr