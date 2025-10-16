Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen
FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER 16. oktober 2025
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 20. oktober 2025
Med virkning fra den 20. oktober 2025 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.
Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 20. oktober 2025 til den 19. januar 2026:
Obligationer uden renteloft
DK0030509559, (SNP), udløb 2026, ny rente pr. 20. oktober 2025: 3,2930% p.a.
NO0012724113, (Tier2), udløb 2032, ny rente pr. 20. oktober 2025: 7,8200% p.a.
Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.
Vedhæftet fil