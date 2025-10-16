Żabka erhält zum vierten Mal in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis für herausragende ESG-Leistungen

LUXEMBURG, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Żabka wurde zum vierten Mal in Folge mit der Platin-Medaille im Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis ausgezeichnet. Durch die kontinuierliche Verbesserung seiner Managementstandards erzielte das Unternehmen eine noch höhere Punktzahl als im Vorjahr und festigte damit seine Position unter den Top 1 % der Unternehmen weltweit, die ESG-Faktoren am effektivsten in ihre Strategien und Betriebsabläufe integrieren.

Der Gewinn der EcoVadis-Bronzemedaille im Jahr 2021 war der Beginn der kontinuierlichen Bemühungen von Żabka, seinen Ansatz für verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken und nachhaltige Entwicklung weiter zu professionalisieren. Nur ein Jahr später wurde das Unternehmen von der Agentur mit der höchsten Auszeichnung – Platin – prämiert und zählt weiterhin zu den führenden 1 % der Unternehmen weltweit, die ESG-Faktoren am besten in ihre Strategien und Betriebsabläufe integrieren. In diesem Jahr konnte Żabka seine Leistung erneut verbessern und erzielte hervorragende 91 von 100 Punkten.

EcoVadis würdigte das Unternehmen für seine umfassende Umweltschutzrichtlinie und vergab an Żabka die maximale Punktzahl in der Kategorie „Umwelt“. Die Bewertung hob Initiativen hervor, die sich auf Energieeffizienz, Reduzierung von Treibhausgasemissionen sowie Abfall- und Rohstoffmanagement konzentrieren. In der Kategorie „Ethik“ wurde Żabka für seine Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und zur Prävention von Belästigung ausgezeichnet. Die Ratingagentur lobte zudem die wirksamen Datenschutzmaßnahmen des Unternehmens.

Ferner würdigte die Agentur die Initiativen von Żabka in den Bereichen Menschenrechte und Arbeitsbedingungen – das Unternehmen wurde bereits dreimal mit dem Gallup Exceptional Workplace Award ausgezeichnet und belegt weltweit den 14. Platz in der Liste „Global Most Loved Workplaces 2025“ des Magazins Newsweek. In der Kategorie „Nachhaltige Beschaffung“ würdigte EcoVadis den umfassenden Ansatz von Żabka beim Management von Risiken und Chancen, der auf klaren Richtlinien basiert und durch die Kooperationsplattform Czysty Biznes (Fair Business) für Lieferanten unterstützt wird.

EcoVadis ist eine der weltweit renommiertesten Ratingagenturen, die sich auf die Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen spezialisiert hat. Ihre Methodik zielt darauf ab, die Qualität des Nachhaltigkeitsmanagementsystems eines Unternehmens anhand von drei Säulen zu messen: Richtlinien, Maßnahmen und Ergebnisse. Der Bewertungsrahmen ist auf die Branche, die Größe und den Standort jedes Unternehmens zugeschnitten.

Żabka stärkt seine ESG-Praktiken im Rahmen seiner umfassenden Verantwortungsstrategie und ESG-Rahmenpolitik kontinuierlich weiter. In diesem Jahr unterzog sich das Unternehmen einer vollständigen Bewertung im Rahmen des globalen ESG-Rating-Systems von MSCI und erzielte mit AAA die höchstmögliche Bewertung.

Weitere Informationen zu den finanziellen und nichtfinanziellen Strategien des Unternehmens finden Sie im Bericht unter: https://zabkagroup.com/wp-content/uploads/2025/03/Raport-roczny-Zabka-Group-2024.pdf.

Quelle: Żabka Group

