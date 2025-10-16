Żabka consigue por cuarta vez consecutiva la calificación Platino de EcoVadis por su excelencia en materia de ESG

LUXEMBURGO, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Żabka ha sido galardonada con la medalla de platino en la categoría de sostenibilidad de EcoVadis por cuarto año consecutivo. Gracias al aumento continuado de sus estándares de gestión, la empresa ha obtenido una puntuación aún más alta que el año pasado, lo que refuerza aún más su posición entre el 1 % de las empresas de todo el mundo que integran de forma más eficaz los factores ESG en sus estrategias y operaciones.

La obtención de la medalla de bronce de EcoVadis en 2021 marcó el inicio de los continuos esfuerzos de Żabka por profesionalizar aún más sus métodos de responsabilidad empresarial y desarrollo sostenible. Solo un año después, la empresa recibió la máxima distinción —Platino— por parte de la agencia y sigue estando entre el 1 % de las empresas líderes a nivel mundial que mejor integran los factores ESG en sus estrategias y operaciones. Este año, Żabka ha mejorado una vez más su rendimiento, obteniendo una puntuación excepcional de 91 sobre 100.

EcoVadis premia a la empresa por su política integral de protección medioambiental, otorgando a Żabka la puntuación máxima en la categoría «Medio ambiente». La evaluación destaca las iniciativas centradas en la eficiencia energética, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la gestión de residuos y materias primas. En la categoría «Ética», Żabka ha sido reconocida por sus políticas contra la corrupción y el acoso. La agencia de calificación también ha elogiado las eficaces medidas de protección de datos de la empresa.

La agencia ha premiado además las iniciativas de Żabka en las áreas de derechos humanos y condiciones laborales: la empresa ha recibido en tres ocasiones el galardón Gallup Exceptional Workplace Award y ocupa el puesto 14 a nivel mundial en la lista Global Most Loved Workplaces 2025 de Newsweek. En la categoría «Adquisiciones sostenibles», EcoVadis ha reconocido el enfoque integral de Żabka para gestionar los riesgos y las oportunidades, basado en directrices claras y respaldado por su plataforma de colaboración con proveedores, Czysty Biznes (negocio justo).

EcoVadis es una de las agencias de calificación más reconocidas del mundo, especializada en evaluaciones de sostenibilidad corporativa. Su metodología tiene como objetivo medir la calidad del sistema de gestión de la sostenibilidad de una empresa basándose en tres pilares: políticas, acciones y resultados. El marco de evaluación se adapta al sector, el tamaño y la ubicación de cada empresa.

Żabka sigue reforzando sus prácticas ESG en el marco de su estrategia de responsabilidad integral y su política marco ESG. Este año, la empresa se ha sometido a una evaluación completa dentro del sistema global de calificación ESG de MSCI y ha obtenido la máxima calificación posible: AAA.

Para más información sobre las estrategias financieras y no financieras de la empresa, consulte el informe en: https://zabkagroup.com/wp-content/uploads/2025/03/Raport-roczny-Zabka-Group-2024.pdf.

Fuente: Żabka Group

