Żabka obtient pour la quatrième année consécutive la note Platine d’EcoVadis pour son excellence en matière d’ESG

LUXEMBOURG, 16 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Żabka s’est vu décerner pour la quatrième année consécutive la médaille de Platine dans le cadre de l’évaluation de durabilité d’EcoVadis. En améliorant continuellement ses normes de gestion, l’entreprise a obtenu un score encore plus élevé que l’an passé, renforçant ainsi sa position parmi les 1 % des entreprises mondiales qui intègrent le plus efficacement les facteurs ESG dans leurs stratégies et leurs opérations.

L’obtention de la médaille de Bronze EcoVadis en 2021 a marqué le début des efforts continus de Żabka pour professionnaliser davantage son approche en matière de commerce responsable et de développement durable. À peine un an plus tard, l’entreprise s’est vu décerner la plus haute distinction, la médaille de Platine, par l’agence et continue de figurer parmi les 1 % des entreprises mondiales qui intègrent le mieux les facteurs ESG dans leurs stratégies et leurs activités. Cette année, Żabka a encore amélioré ses performances, obtenant un score exceptionnel de 91 points sur 100.

EcoVadis a distingué l’entreprise pour sa politique globale de protection de l’environnement, lui attribuant la note maximale dans la catégorie « Environnement ». L’évaluation a notamment salué les initiatives axées sur l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que la gestion des déchets et des matières premières. Dans la catégorie « Éthique », Żabka a été reconnue pour ses politiques de lutte contre la corruption et le harcèlement. L’agence de notation a également salué les mesures efficaces prises par l’entreprise en matière de protection des données.

EcoVadis a par ailleurs salué les initiatives de Żabka dans les domaines des droits humains et des conditions de travail : la société a reçu à trois reprises le Gallup Exceptional Workplace Award et se classe 14ᵉ au niveau mondial dans la liste Global Most Loved Workplaces 2025 du magazine Newsweek. Dans la catégorie « Achats durables », EcoVadis a récompensé l’approche globale de Żabka en matière de gestion des risques et des opportunités, fondée sur des lignes directrices claires et soutenue par sa plateforme de collaboration avec les fournisseurs, Czysty Biznes (Commerce équitable).

EcoVadis compte parmi les agences d’évaluation les plus réputées au monde dans le domaine de la durabilité des entreprises. Sa méthodologie vise à mesurer la qualité du système de gestion de la durabilité d’une entreprise à travers trois piliers : les politiques, les actions et les résultats. Le cadre d’évaluation est adapté à chaque entreprise selon son secteur d’activité, sa taille et sa localisation.

Żabka continue de renforcer ses pratiques ESG dans le cadre de sa stratégie globale de responsabilité et de sa politique-cadre ESG. Cette année, l’entreprise a également fait l’objet d’une évaluation complète dans le système mondial MSCI ESG Rating et a obtenu la note la plus élevée : AAA.

Des informations complémentaires sur les stratégies financières et non financières de l’entreprise sont disponibles dans le rapport suivant : https://zabkagroup.com/wp-content/uploads/2025/03/Raport-roczny-Zabka-Group-2024.pdf.

