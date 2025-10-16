Żabka ottiene per la quarta volta consecutiva il rating Platino da EcoVadis per i suoi servizi eccellenti in ambito ESG

LUSSEMBURGO, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Żabka ha ottenuto per il quarto anno consecutivo la medaglia di platino per la valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Grazie al continuo miglioramento degli standard di gestione, l'azienda ha ottenuto un punteggio ancora più alto rispetto allo scorso anno, rafforzando ulteriormente la propria posizione tra l'1% delle aziende leader mondiali che integrano in modo più efficace i fattori ESG nelle proprie strategie e operazioni.

La conquista della medaglia di bronzo EcoVadis nel 2021 ha segnato l'inizio dell'impegno continuo di Żabka per professionalizzare maggiormente il proprio approccio alla responsabilità aziendale e allo sviluppo sostenibile. Solo un anno dopo, l'azienda ha ottenuto dall'agenzia il massimo riconoscimento, il premio Platino, e continua a classificarsi tra l'1% delle aziende leader globali che meglio integrano i fattori ESG nelle loro strategie e operazioni. Quest'anno Żabka ha migliorato ancora una volta il livello di prestazioni, ottenendo un eccellente punteggio di 91 su 100.

EcoVadis ha premiato l'azienda per la sua politica globale di tutela ambientale, assegnando a Żabka il punteggio massimo nella categoria “Ambiente”. La valutazione ha messo in evidenza iniziative incentrate sull'efficienza energetica, sulla riduzione delle emissioni di gas serra e sulla gestione dei rifiuti e delle materie prime. Nella categoria "Etica", Żabka è stata premiata per le sue politiche anticorruzione e anti-molestie. L'agenzia di rating ha inoltre elogiato le efficaci misure di protezione dei dati adottate dall'azienda.

L'agenzia ha inoltre riconosciuto le iniziative di Żabka nei settori dei diritti umani e delle condizioni di lavoro. L'azienda ha ricevuto per tre volte il Gallup Exceptional Workplace Award e si è classificata al quattordicesimo posto nella classifica globale dei luoghi di lavoro più amati al mondo stilata da Newsweek per il 2025. Nella categoria “Approvvigionamento sostenibile”, EcoVadis ha riconosciuto l'approccio globale di Żabka alla gestione dei rischi e delle opportunità, basato su linee guida chiare e supportato dalla sua piattaforma di collaborazione con i fornitori, Czysty Biznes (Business equo).

EcoVadis è una delle agenzie di rating più rinomate al mondo, specializzata nella valutazione della sostenibilità aziendale. La sua metodologia mira a misurare la qualità del sistema di gestione della sostenibilità delle aziende sulla base di tre pilastri: politiche, azioni e risultati. Il quadro di valutazione è personalizzato in base al settore, alle dimensioni e all'ubicazione di ciascuna azienda.

Żabka continua a rafforzare le proprie pratiche ESG nell'ambito della sua strategia di responsabilità globale e della politica ESG. Quest'anno l'azienda è stata sottoposta a una valutazione completa nell'ambito del sistema di rating globale MSCI ESG, ottenendo il punteggio massimo possibile: AAA.

Ulteriori informazioni sulle strategie finanziarie e non finanziarie dell'azienda sono disponibili nella relazione all'indirizzo: https://zabkagroup.com/wp-content/uploads/2025/03/Raport-roczny-Zabka-Group-2024.pdf.

Fonte: Żabka Group

