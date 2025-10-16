Żabka krijgt voor de vierde keer op rij de Platinum-score van EcoVadis voor uitmuntende ESG

LUXEMBURG, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Voor het vierde achtereenvolgende jaar is Żabka onderscheiden met de Platinum-medaille in de EcoVadis Sustainability Rating. Door zijn managementnormen voortdurend te verhogen, heeft het bedrijf zijn score van vorig jaar zelfs verbeterd. Zo verstevigt het zijn positie binnen de 1% van de bedrijven wereldwijd die ESG-factoren doeltreffend in hun strategieën en activiteiten integreren.

Het winnen van de Bronze-medaille van EcoVadis in 2021 markeerde het begin van de voortdurende inzet van Żabka om zijn benadering van verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling verder te professionaliseren. Slechts een jaar later werd het bedrijf met Platinum, de hoogste medaille, onderscheiden door de organisatie en sindsdien heeft het zijn plaats onder de 1% van de bedrijven wereldwijd die ESG-factoren doeltreffend in zijn strategieën en activiteiten integreren. Dit jaar verbeterde Żabka zijn prestatie opnieuw met een uitmuntende score van 91 uit 100 punten.

EcoVadis erkende het integrale milieubeleid van het bedrijf en gaf Żabka de maximale score in de categorie 'Milieu'. De beoordeling benadrukte de initiatieven gericht op energie-efficiëntie, verlaging van de uitstoot van broeikasgassen en afval- en grondstoffenbeheer. In de categorie 'Ethiek' werd Żabka onderscheiden om zijn anti-corruptie- en anti-intimidatiebeleid. De beoordelingsorganisatie loofde ook de doeltreffende gegevensbeschermingsmaatregelen van het bedrijf.

Bovendien erkende de organisatie de initiatieven van Żabka op het gebied van mensenrechten en arbeidsomstandigheden – het bedrijf heeft driemaal de Gallup Exceptional Workplace Award gewonnen en staat wereldwijd op de 14e plaats in de Global Most Loved Workplaces 2025-lijst van Newsweek. In de categorie 'Duurzame inkoop' erkende EcoVadis Żabka's integrale benadering van risico- en kansenbeheer, gebaseerd op duidelijke richtlijnen en ondersteund door het collaboratieve leveranciersplatform Czysty Biznes, eerlijk zakendoen.

EcoVadis is een van 's werelds bekendste beoordelingsorganisaties, gespecialiseerd in duurzaamheidsbeoordelingen van bedrijven. De methodologie is gericht op het meten van de kwaliteit van het duurzaamheidsbeheerssysteem van bedrijven aan de hand van drie pijlers: beleidsregels, acties en resultaten. Het beoordelingskader wordt aan de sector, grootte en locatie van elk bedrijf aangepast.

Żabka blijft zijn ESG-praktijken versterken in het kader van zijn integrale verantwoordelijkheidsstrategie en zijn ESG-kaderbeleid. Dit jaar is het bedrijf volledig doorgelicht binnen het wereldwijde MSCI ESG-beoordelingssysteem en behaalde de hoogst mogelijk score: AAA.

Meer informatie over de financiële en niet-financiële strategieën van het bedrijf is beschikbaar in het rapport op: https://zabkagroup.com/wp-content/uploads/2025/03/Raport-roczny-Zabka-Group-2024.pdf.

