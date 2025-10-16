Métrica Móvil integra Geotab Ace™ en su plataforma IRIS Fleet™, revolucionando la gestión de flotas en México con inteligencia artificial

Ciudad de México, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métrica Móvil, una compañía líder en gestión de flotas en México, ha anunciado la integración de Geotab Ace™ en su plataforma IRIS Fleet™, el asistente de IA para flotas. Esta colaboración tiene como objetivo proporcionar una experiencia más inteligente, intuitiva y receptiva para los clientes.

Geotab Ace transforma la manera en que los gestores acceden y analizan la información de sus flotas. Mediante el uso de lenguaje natural, los gerentes pueden realizar consultas sencillas y recibir respuestas directas y accionables, lo que elimina la necesidad de reportes complejos o análisis exhaustivos.

Esta innovación permite tomar decisiones más rápidas y efectivas, ayudando a reducir costos, optimizar rutas, mejorar la seguridad y avanzar hacia operaciones más productivas y sostenibles. Al proporcionar información contextualizada, confiable y fácil de interpretar, esta tecnología fortalece el compromiso de Métrica Móvil con las empresas mexicanas, permitiéndoles tomar decisiones más asertivas y ganar la confianza de sus clientes.

Además, cada nueva capacidad que Geotab Ace desarrolle será incorporada automáticamente, garantizando que las flotas siempre cuenten con las herramientas más avanzadas del mercado. “Con tantos proyectos piloto de GenAI en marcha, lo que destacó de Geotab Ace fue la rapidez con la que lo pusimos en funcionamiento y su capacidad de evolución. La integración fue fluida, el soporte de Geotab fue excepcional y las mejoras basadas en nuestros comentarios aparecieron casi al instante. Geotab Ace no es solo una integración. Ahora es parte de IRIS Fleet de Métrica Móvil, una plataforma basada en Google Cloud, con agentes de IA y aprendizaje automático que colaboran dentro de nuestro ecosistema”. Afirma Gerardo Ortíz, representante de Métrica Móvil

"En Geotab, estamos convencidos de que los datos y la inteligencia artificial son herramientas indispensables para el transporte. Geotab Ace es un valor agregado para la gestión eficiente de las empresas y sabemos que su integración, continuará ayudando a las empresas mexicanas a tomar decisiones más inteligentes, seguras y sostenibles." afirma José Liborio Calderón, Country Manager Regional para Geotab México

La colaboración entre Geotab y Métrica Móvil refuerza el compromiso compartido con la innovación y el uso responsable de la inteligencia artificial para transformar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de las flotas en todo el mundo. Este lanzamiento coincide con un momento clave para Geotab, que recientemente superó los cinco millones de suscripciones a nivel global y procesa más de 100 mil millones de puntos de datos diarios, los cuales alimentan modelos de IA con insights predictivos y recomendaciones accionables.

Con esta integración, Métrica Móvil refuerza su visión de ofrecer a los clientes mexicanos soluciones de vanguardia, apostando por la innovación tecnológica y la alianza con Geotab como motor de crecimiento para sus clientes.

Acerca de Geotab

Geotab es un líder global en soluciones de gestión de activos y vehículos conectados, con sedes en Oakville, Ontario y Atlanta, Georgia. Nuestra misión es hacer del mundo un lugar más seguro, eficiente y sostenible. Aprovechamos el análisis de datos avanzado y la inteligencia artificial para transformar el rendimiento y las operaciones de las flotas, reduciendo costos e impulsando la eficiencia.Respaldados por los mejores científicos de datos e ingenieros, atendemos a más de 55,000 clientes en todo el mundo, procesando 100 mil millones de puntos de datos diarios de más de 5 millones de suscripciones de vehículos. Geotab es la marca de confianza para organizaciones de la lista Fortune 500, flotas de tamaño mediano y las flotas del sector público más grandes del mundo, incluyendo el gobierno federal de EE. UU. Comprometidos con la seguridad y la privacidad de los datos, contamos con las autorizaciones FIPS 140-3 y FedRAMP. Nuestra plataforma abierta, un ecosistema de socios excepcionales y el Geotab Marketplace ofrecen cientos de soluciones de terceros listas para flotas. Este año, celebramos 25 años de innovación. Obtén más información en www.geotab.com/es-latam, Síguenos en LinkedIn o visita nuestro blog.

Acerca de Métrica Móvil

Métrica Móvil es una empresa líder en Telemática y Gestión de Flotas en México, y distribuidor autorizado de Geotab. Promovemos la seguridad a través de tecnología que permite la digitalización y el monitoreo de flotas con dispositivos de telemetría, conectando vehículos a Internet y proporcionando informes personalizados. Ofrecemos una plataforma abierta que permite a las empresas automatizar y digitalizar sus procesos al integrar dispositivos de telemetría en sus vehículos. Métrica Móvil cuenta con las soluciones de equipos y plataformas tecnológicas que sus clientes necesitan para lograr el nivel de transformación tecnológica que la empresa requiere para digitalizar flotas de cualquier tamaño.

