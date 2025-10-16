Lancement de la saison hivernale : Le Toronto Ski + Snowboard Show entre dans une nouvelle ère

TORONTO, 16 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marquant l’ouverture de la saison, le Toronto Ski + Snowboard Show est de retour pour une deuxième année, du 24 au 26 octobre 2025, au Better Living Centre, à l’Exhibition Place.

Des skis électriques redéfinissant la mobilité à une marque britannique de style rétro et de fabrication durable faisant des vagues au Canada, en passant par des révélations exclusives, ce salon promet des nouveautés à tous les types d’amateurs de l’hiver, y compris ceux qui sont impatients de découvrir à quel point il peut être facile de s’initier aux sports de glisse.

Désormais aménagé dans ce lieu central et facile d’accès en transport en commun, le salon poursuit sa mission qui consiste à déplacer les montagnes en ville pour faire découvrir aux nouveaux Canadiens et nouvelles Canadiennes, aux familles et aux aventuriers urbains les joies, l’esprit communautaire et les sensations de l’hiver.

« Ce salon transpose l’esprit des montagnes au cœur de Toronto, déclare Paul Pinchbeck, président du Conseil canadien du ski. Il concerne avant tout l’accessibilité et l’inclusion, et vise à éveiller la passion pour les sports de glisse chez une toute nouvelle génération. »

Le spectacle de cette année sera officiellement lancé par la légende canadienne du ski Nancy Greene Raine, dont l’héritage pionnier continue d’inspirer des générations de skieurs et d’amateurs de neige dans tout le pays.

« Au fur et à mesure du changement de saison, nous nous rappelons tous pourquoi nous aimons tant l’hiver et les montagnes, déclare Nancy Greene. Ce salon annuel est un excellent moyen de se retrouver entre amis et de se réjouir de la venue prochaine de la première chute de neige. »

Cette année, le salon réunit sous un même toit des athlètes inspirants, des fabricants d’équipement novateur et des activités amusantes pour toute la famille. En voici les points saillants :

Le plus grand échange de skis au Canada , à l’appui de la Patrouille canadienne de ski et de la promotion de la sécurité sur les pistes.

, à l’appui de la et de la promotion de la sécurité sur les pistes. Des séances d’inspiration « Snow Desk » : Des athlètes canadiens racontent leurs histoires de détermination et de résilience et leurs rêves en lien avec l’hiver; il s’agit d’une célébration de l’esprit canadien des sports de glisse à travers le temps .

Des athlètes canadiens racontent leurs histoires de détermination et de résilience et leurs rêves en lien avec l’hiver; il s’agit d’une célébration de l’esprit canadien des sports de glisse . Expérience de photo sur un podium : Or? Argent? Bronze? Montez sur le podium, prenez la pose et vivez votre #momentdegloire .

Or? Argent? Bronze? Montez sur le podium, prenez la pose et vivez votre . Zone « Little Riders » : L’expérience de glisse intérieure tant appréciée des enfants est de retour.

L’expérience de glisse intérieure tant appréciée des enfants est de retour. Fête rétro ultime : Le samedi 25 octobre, de 13 h à 18 h. DJ, vibrations rétro des montagnes et ambiance après-ski seront au rendez-vous, le tout présenté en partenariat avec la brasserie Steam Whistle.



Dans le cadre de l’engagement du salon envers l’accessibilité, chaque billet en ligne inclut un bon d’achat 2 pour 1 sur les billets de remontée valide en semaine dans les stations de ski ontariennes participantes. Achetez votre billet en ligne avant le 19 octobre pour recevoir votre bon d’achat 2 pour 1 en prime et courir la chance de gagner l’un des 50 prix, qui faciliteront l’accès aux pistes cet hiver et rendront l’expérience encore plus emballante.

TOURNÉE MÉDIATIQUE FIRST TRACKS + CÉRÉMONIE D’OUVERTURE PAR UN INVITÉ

Le vendredi 24 octobre, de 13 h à 15 h – salle d’exposition du Better Living Centre

Comptez parmi les premiers à découvrir la salle d’exposition, où vous pourrez saisir une occasion exclusive de prendre des photos, écrire un message aux athlètes et participer à une cérémonie d’ouverture mettant en vedette un invité spécial.

Heures d’exposition :

Le vendredi 24 octobre : de 15 h à 21 h (défilé de mode de 18 h 30 à 19 h 30)

de 15 h à 21 h (défilé de mode de 18 h 30 à 19 h 30) Le samedi 25 octobre : de 10 h à 18 h (défilé de mode de 12 h à 13 h; fête de 13 h à 18 h)

de 10 h à 18 h (défilé de mode de 12 h à 13 h; fête de 13 h à 18 h) Le dimanche 26 octobre : de 10 h à 17 h (défilé de mode de 12 h à 13 h)



Pour confirmer votre présence à la tournée médiatique First Tracks et à la cérémonie d’ouverture ou pour organiser des entrevues avec des porte-parole et des athlètes, veuillez communiquer avec Leslie Booth, Toronto Ski + Snowboard Show, Conseil canadien du ski et GoSkiingGoSnowboarding, au 416-427-1588.

À propos du Toronto Ski & Snowboard Show

Fort de ses 50 ans d’expérience, le Toronto Ski & Snowboard Show est l’événement de lancement officiel de la saison hivernale. Du 24 au 26 octobre 2025, le Better Living Centre accueillera des milliers d’amoureux de l’hiver. D’un aperçu de l’industrie aux innovations en matière d’équipement, en passant par les occasions de voyage, les bonnes affaires proposées par les nombreux exposants et le plus grand échange de skis et de planches à neige au Canada, l’événement offre un « guichet unique » pour les passionnés de l’hiver.

À propos du Conseil canadien du ski

Le Conseil canadien du ski est un organisme national sans but lucratif voué à la promotion du ski et de la planche à neige au Canada. Par l’intermédiaire de divers programmes et initiatives, le CCS s’efforce de rendre les sports d’hiver accessibles à tous les Canadiens, en favorisant l’amour du plein air et en encourageant un mode de vie actif et sain.

