Kering : Publication mensuelle du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (Octobre 2025)

Kering - Publication Nombre d'actions et droits de vote - 15.10.2025
Kering
Société anonyme au capital de 493 683 112 €
Siège social : 40, rue de Sèvres – 75007 PARIS
552 075 020 RCS PARIS
Le 16 octobre 2025
Publication mensuelle du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
(articles L. 233-8 du code de commerce et 223-16 du règlement général de l’AMF)
| Date d’arrêté des
informations
| Nombre total d’actions
composant le capital
|Nombre total de droits de vote
|théoriques 1
|exerçables 2
|
15/10/2025
|
123 420 778
|
176 697 825
|175 897 358
1 Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions temporairement privées de droits de vote (actions autodétenues).
2 Déduction faite des actions privées du droit de vote.
Pièce jointe