Saputo inc. : Résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2026

MONTRÉAL, 16 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2026 le jeudi 6 novembre 2025. Un communiqué de presse sera émis après la fermeture des marchés et une conférence téléphonique aura lieu le vendredi 7 novembre 2025 à 8 h 30 (heure de l'Est) pour discuter des résultats de la Société. Les conférenciers seront M. Carl Colizza, président et chef de la direction, et M. Maxime Therrien, chef de la direction financière et secrétaire.

Pour participer :

Webdiffusion : Une webdiffusion en direct de l'événement est accessible via ce lien.

Les diapositives de la présentation seront incorporées à la webdiffusion et seront également disponibles sur le site Web de Saputo (www.saputo.com), dans la section « Investisseurs », sous la rubrique « Calendrier des événements ».

Conférence téléphonique : 1-800-715-9871; ID de conférence : 2614619

Veuillez signaler ce numéro cinq minutes avant le début de la conférence.

Enregistrement différé de la conférence et de la présentation webdiffusée

Pour ceux qui ne peuvent se joindre à la présentation webdiffusée, celle-ci sera archivée sur le site Web de Saputo (www.saputo.com), dans la section « Investisseurs », sous la rubrique « Calendrier des événements ».

À propos de Saputo

Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, un important transformateur laitier en Australie et le plus grand transformateur laitier en Argentine. Aux États-Unis, Saputo est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus importants fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de produits à base de plantes. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l'entremise de Facebook, Instagram et LinkedIn.

Demandes investisseurs

Nicholas Estrela

Directeur principal, Relations avec les investisseurs

1-514-328-3117



Demandes média

1-514-328-3141 / 1-866-648-5902

media@saputo.com