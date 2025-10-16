ビットゲット・ウォレット、アジア太平洋地域で暗号資産カードを正式に発行開始

エルサルバドル・サンサルバドル発, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、アジア太平洋地域の一部市場で正式にビットゲット・ウォレット・カード (Bitget Wallet Card) を発行開始し、同地域における暗号資産決済サービスを拡大した。

ビットゲット・ウォレット・カードは、セルフカストディ型のデジタル資産をマスターカード (Mastercard) の1億5,000万以上の加盟店およびビザの200か国以上のネットワークに直接接続することで、暗号資産を日常生活で利用可能にするよう設計されている。 ユーザーはビットゲット・ウォレット・アプリを通じてカードを申請することが可能であり、完全デジタルのオンボーディングによって即時承認を受け、アップルペイ (Apple Pay) またはグーグルペイ (Google Pay) に追加することで世界中で利用できる。 取引はオンチェーンスワップおよびUSDT・USDCへの入金を通じて即座に資金が反映され、チャージ手数料は無料である。

「アジア太平洋地域におけるビットゲット・ウォレット・カードの展開は、当社の戦略における極めて重要なマイルストーンです」と、ビットゲット・ウォレットの最高マーケティング責任者 (CMO) であるジェイミー・エルカレ (Jamie Elkaleh) は述べている。 「これはセルフカストディ、コンプライアンス、実世界での利便性を融合させ、ユーザーがデジタル資産を使って支出・貯蓄・運用を一元的に行えるゲートウェイを提供するという当社のビジョンを強化するものです」

アジア太平洋地域は、前年比69％増の2兆3,600億米ドル (約356兆9,890億万円) に達するオンチェーン活動を背景に、世界で最も急成長している暗号資産市場として台頭している。 同地域は、東南アジアが送金フローを牽引し、日本やオーストラリアなどの先進市場が透明でコスト効率の高い決済ソリューションを求める中で、機関投資家によるステーブルコイン採用と小売決済の双方のハブとなっている。 ビットゲット・ウォレットのセルフカストディの強みと、グローバルパートナーの決済基盤を組み合わせることで、ビットゲット・ウォレット・カードは同地域においてブロックチェーンネイティブ資産と従来型金融をつなぐ架け橋としての役割を担う位置づけにある。

詳細については、https://web3.bitget.com/cardおよびビットゲット・ウォレット・ブログ (Bitget Wallet blog) を参照されたい。

ビットゲット・ウォレットについて

ビットゲット・ウォレットは、すべての人にとって暗号資産をよりシンプルでシームレスかつ安全に利用できるよう設計されたセルフカストディ型の暗号資産ウォレットである。 8,000万人以上のユーザー数を誇り、スワップ、市場インサイト、ステーキング、リワード、DAppブラウザ、暗号通貨決済ソリューションなど、各種の暗号通貨サービスを提供している。 130以上のブロックチェーン、20,000以上のDApp、100万のトークンをサポートするビットゲット・ウォレットは、何百ものDEXとクロスチェーンブリッジでシームレスなマルチチェーン取引を実現している。 3億米ドル (約442億円) 超のユーザー保護基金によって支えられ、ユーザー資産に対する最高水準のセキュリティを保証している。 そのビジョンは「すべての人に暗号資産を (Crypto for Everyone)」であり、暗号資産をよりシンプルに、安全に、そして10億人にとって日常生活の一部となるよう実現を目指している。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3a8a304-4471-4a79-a095-b7a061b2d2a2