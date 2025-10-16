Bitget Wallet, 아시아·태평양 지역 대상으로 암호화폐 결제 카드 출시

산 살바도르, 엘살바도르, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet이 아시아·태평양 일부 시장에서 Bitget Wallet Card를 공식 출시하며, 세계에서 가장 역동적인 지역 중 한 곳을 대상으로 암호화폐 결제 서비스 확대에 나섰다.

Bitget Wallet Card는 자체 보관(self-custody) 디지털 자산을 마스터카드의 1억 5천만 개 가맹점과 비자의 200여 개국 네트워크에 직접 연결함으로써, 암호화폐를 일상생활에서도 사용할 수 있도록 설계되었다. 사용자는 Bitget Wallet 앱을 통해 카드를 신청할 수 있으며, 완전한 디지털 온보딩 절차를 통해 즉시 승인을 받을 수 있다. 또한 애플 페이(Apple Pay)나 구글 페이(Google Pay)에 카드를 추가해 전 세계 어디서나 결제가 가능하다. 거래는 온체인 스왑과 USDT 및 USDC 입금으로 즉시 자금이 충전되며, 충전 수수료는 무료다.

Bitget Wallet의 최고마케팅책임자(CMO)인 제이미 엘칼레(Jamie Elkaleh)는 “아시아·태평양 지역에서 Bitget Wallet 카드를 출시한 것은 당사의 전략 측면에서 중요한 이정표에 해당한다”라며 “이는 자산 자체 보관(self-custody), 규제 준수(compliance), 실생활 활용성(real-world utility)을 결합하기 위한 당사의 비전을 강화하고 있으며 사용자 입장에서 디지털 자산으로 소비와 저축, 수익 창출이 가능한 단일 관문을 제공하고자 하는 취지”라고 말했다.

이번 출시는 아시아·태평양 지역이 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 암호화폐 시장으로 부상한 가운데 이루어졌다. 온체인 거래 규모는 전년 대비 69% 증가한 미화 2조 3,600억 달러에 달했다. 이 지역은 기관투자가들의 스테이블코인 도입과 개인 간 결제 모두에서 중심지로 자리 잡고 있으며, 동남아시아는 송금 흐름을 주도하고 일본과 호주 등 선진 시장은 투명하고 비용 효율적인 결제 솔루션에 대한 수요가 높다. Bitget Wallet의 자체 보관(self-custodial) 네트워크와 글로벌 결제 파트너 인프라를 결합함으로써, Bitget Wallet Card는 블록체인 기반 자산과 전통 금융을 연결하는 가교 역할을 수행하도록 설계되었다.

자세한 내용은 https://web3.bitget.com/card및 Bitget Wallet 공식 블로그 (Bitget Wallet blog)에서 확인할 수 있다.

Bitget Wallet 소개

Bitget Wallet 은 모든 사용자가 암호화폐를 쉽고, 매끄럽고, 안전하게 사용할 수 있도록 설계된 비수탁형(non-custodial) 암호화폐 지갑이다. 8천만 명 이상의 사용자를 보유한 Bitget Wallet은 스왑, 시장 인사이트, 스테이킹, 리워드, DApp 브라우저, 암호화폐 결제 솔루션 등 다양한 서비스를 통합 제공한다. Bitget Wallet은 130개 이상의 블록체인, 2만 개 이상의 탈중앙화 애플리케이션(DApp), 그리고 100만 개 이상의 토큰을 지원하며, 수백 개의 탈중앙화 거래소(DEX)와 크로스체인 브리지를 통해 원활한 멀티체인 거래를 가능하게 한다. 또한 3억 달러 이상의 사용자 보호 기금을 기반으로, 이용자의 자산에 대해 최고 수준의 보안을 보장한다.Bitget Wallet은“Crypto for Everyone(모두를 위한 암호화폐)”을 비전으로 삼아 암호화폐를 보다 쉽고 안전하게 만들어 전 세계 10억 명이 일상 속에서 활용할 수 있도록 하는 것이 목표이다.

