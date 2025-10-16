Bitget Wallet 在亚太地区推出加密货币支付卡

圣萨尔瓦多，萨尔瓦多, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet 在亚太部分市场正式推出 Bitget Wallet Card，将加密货币支付服务版图拓展至全球最具活力的地区之一。

Bitget Wallet Card 将自托管数字资产直接接入 Mastercard 超过 1.5 亿家商户以及 Visa 覆盖 200 多个国家/地区的支付网络，让加密货币可用于日常消费。 用户可在 Bitget Wallet 应用程序上申请开卡，通过全数字化开户流程即时获得批准，然后将该卡添加至 Apple Pay 或 Google Pay，便可在全球范围内进行支付。 交易时，通过链上兑换以及充值 USDT 和 USDC 可实现即时到账，且充值免手续费。

“在亚太地区推出 Bitget Wallet Card 是我们战略部署的重要里程碑，”Bitget Wallet 首席营销官 Jamie Elkaleh 表示， “这深化了我们融合自托管、合规性和实际应用价值的愿景，即为用户提供使用数字资产进行消费、储蓄和盈利的单一门户。”

Bitget Wallet Card 此番进军亚太地区，恰逢该地区跃升为全球增长最快的加密货币市场之际，该地区链上交易量同比增长 69%，达到 2.36 万亿美元。 亚太地区已成为机构稳定币采用与零售支付的双重枢纽，其中东南亚推动着跨境汇款流量增长，而日本和澳大利亚等发达市场则追求透明且兼具成本效益的支付解决方案。 通过结合 Bitget Wallet 的自托管能力与全球合作伙伴的支付渠道，Bitget Wallet Card 有望成为连接区块链原生资产与亚太地区主流金融的桥梁。

如需了解更多信息，请访问 https://web3.bitget.com/card 和 Bitget Wallet 博客。

关于 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非托管加密货币钱包，旨在为所有用户营造简单、顺畅且安全的加密货币使用体验。 此钱包拥有超过 8000 万用户，提供全套加密货币服务，包括互换、市场洞察、质押、奖励、去中心化应用程序 (DApp) 浏览器和加密货币支付解决方案。 Bitget Wallet 支持 130 多个区块链、2 万多个去中心化应用程序和一百万种代币，可在数百个去中心化交易所 (DEX) 和跨链桥上进行顺畅多链交易。 此钱包设有逾 3 亿美元的用户保护基金，可为用户资产提供最高级别的安全保障。 其愿景是“Crypto for Everyone”（人人享有加密货币）——让加密货币变得更简单、更安全，并成为十亿人日常生活的一部分。

