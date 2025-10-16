Bitget Wallet 於亞太地區推出加密貨幣銀行卡

薩爾瓦多，聖薩爾瓦多, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet 已正式於選定的亞太市場推出 Bitget Wallet 銀行卡，將其加密貨幣支付服務拓展至全球最具活力的地區之一。

Bitget Wallet 銀行卡旨在透過將用戶自主託管的數碼資產直接連結至 Mastercard 逾 1.5 億家商戶及 Visa 覆蓋全球 200 多個國家/地區的支付網絡，從而在日常消費中實現加密貨幣支付。 用戶可透過 Bitget Wallet 應用程式申請此卡，經完全數碼化的加入流程即時批准後，即可將此卡綁定 Apple Pay 或 Google Pay，從而實現全球通用。 用戶可以鏈上兌換穩定幣 USDT 及 USDC，並將即時到賬資金存入此卡，從而用於交易，充值服務完全免費。

Bitget Wallet 的營銷總監 Jamie Elkaleh 表示：「在亞太地區推出 Bitget Wallet 銀行卡是我們策略中的關鍵里程碑。 該舉措強化了我們將自主託管、合規性與現實世界實際應用相結合的願景，為用戶提供單一入口來實現數碼資產的消費、儲蓄與收益。」

亞太地區已躍居全球增長最快的加密貨幣市場，鏈上交易量年均增長 69%，高達 2.36 兆美元，此卡的推出正逢其時。 該地區已成為機構穩定幣應用與零售支付的樞紐，其中東南亞地區推動匯款流動，而日本、澳洲等發達市場則渴求透明且成本效益高的支付解決方案。 Bitget Wallet 銀行卡完美結合了 Bitget Wallet 的自主託管優勢與全球合作夥伴的支付管道，旨在串聯起區塊鏈原生資產與亞太地區主流金融體系。

有關更多資訊，請瀏覽：https://web3.bitget.com/card 及 Bitget Wallet 網誌。

關於 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非託管加密錢包，旨在讓每個人都能簡單、順暢、安全地使用加密貨幣。 此錢包擁有超過 8,000 萬用戶，提供全套加密貨幣服務，包括互換交易、市場洞察、質押、獎勵、去中心化應用程式 (DApp) 瀏覽器和加密貨幣支付解決方案。 Bitget Wallet 支援 130 多個區塊鏈、2 萬多個去中心化應用程式和一百萬種代幣，可在數百個去中心化交易所 (DEX) 和跨鏈橋上進行順暢多鏈交易。 此錢包設有逾 3 億美元的用戶保障基金，可為用戶資產提供最高級別的安全保障。 其願景是 Crypto for Everyone（「人人可享用加密貨幣」） — 令加密貨幣變得更簡單、更安全，並成為大眾日常生活的一部分。

