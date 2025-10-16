Alkane Resources – koncernens resurs- och reservrapporter för räkenskapsåret 2025

PERTH, Australien, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (Alkane) (ASX: ALK, TSX: ALK, OTC: ALKEF) har glädjen att meddela att bolaget har uppdaterat sina uppskattningar av mineralresurser och malmreserver för sina tillgångar i Australien och Sverige, och har därmed förberett en uppskattning av mineralresurser och malmreserver för verksamheterna i Costerfield och Björkdal som uppfyller JORC Code1.

En redogörelse för mineralresurser och malmreserver för varje tillgång (MROR-redogörelser) finns tillgänglig nedan:

NSW: https://ml.globenewswire.com/Resource/Download/3f08ef36-3247-4de2-8a68-06b9bad0ef83

Costerfield: https://ml.globenewswire.com/Resource/Download/7cfe9471-a7cf-4381-9b3e-c12135edc853

Björkdal: https://ml.globenewswire.com/Resource/Download/0ba65fd8-0149-4160-af6e-11985311aecc

En sammanfattning av de uppskattade mineralresurserna och malmreserverna för Alkanes tillgångar per den 30 juni 2025 presenteras nedan. Fullständiga uppgifter för varje uppskattning, enligt kraven i ASX-noteringsreglerna och JORC-koden, anges i MROR-redovisningarna.

Koncernens mineralresurser2,3

Plats Ton

(kt) Guldhalt

(g/t) Koppar

halt (%) Antimon

halt (%) Innehåll

guld (koz) Innehåll

koppar (Mt) Innehåll

antimon (kt) Tomingley4 20 254 2,25 1 465 Boda Kaiser 796 000 0,33 0,18 8 280 1,46 Costerfield 1 700 7,9 2,3 431 39,4 Björkdal 32 055 1,91 1 967 TOTALT 850 009 0,45 12 143 1,46 39,4



Koncernens malmreserver3

Plats Ton

(kt) Guldhalt

(g/t) Antimon

halt (%) Innehåll

guld (koz) Innehåll

antimon (kt) Tomingley 10 362 1,9 620 Costerfield 537 8,7 2,0 150 10,7 Björkdal 13 048 1,3 543 TOTALT 23 947 1,7 1 313 10,7



Alkanes verkställande direktör Nic Earner kommenterade:

“Alkanes konsoliderade resurser och reserver visar styrkan i vår verksamhet. Vi har tre gruvor i drift och ett stort projekt i Boda-Kaiser, vilket innebär omgående produktion och långsiktiga tillväxtmöjligheter. Vi genomför betydande investeringar under resten av räkenskapsåret för att fortsätta utöka denna resursbas, särskilt i Costerfield.”

Detta dokument har godkänts för publicering på marknaden av Nic Earner, Managing Director.

OM ALKANE ‐ www.alkres.com ‐ ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKEF

Alkane (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Alkanes helägda produktionsanläggningar är Tomingley, ett dagbrott och en underjordisk guldgruva sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, Costerfield, en underjordisk guld- och antimonbrytning nordöst om Heathcote i centrala Victoria samt Björkdal, en underjordisk guldgruva nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid alla tre verksamheterna.

Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser Project i centrala västra New South Wales och har i en förstudie utarbetat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.

BILAGA A:

Koncernens mineralresurser per den 30 juni 2025

Plats Ton

(kt) Guldhalt

(g/t) Kopparhalt

(%) Antimon

halt (%) Innehåll

guld (koz) Innehåll

koppar (Mt) Innehåll

antimon (kt) Tomingley Totalt 20 254 2,25 1 465 Uppmätt och angivet 16 065 2,28 1 175 Antagen 4 190 2,38 291 Antagen (Peak Hill) 1 020 3,29 0,15 108 2 Boda Kaiser Totalt 796 000 0,33 0,18 8 280 1,46 Uppmätt och angivet 537 000 0,32 0,19 5 530 1,01 Antagen 258 000 0,33 0,18 2 740 0,45 Costerfield Totalt 1 700 7,9 2,3 431 39,4 Uppmätt och angivet 1 162 8 2,6 300 29,7 Antagen 537 7,5 1,8 130 9,7 Björkdal Totalt 32 055 1,91 1 967 Uppmätt och angivet 20 346 2,14 1 403 Antagen 11 709 1,50 565 TOTALT 850 009 12 143 1,46 39,4

* Uppenbara aritmetiska inkonsekvenser beror på avrundning

Uttalande från sakkunniga personer

Informationen i detta meddelande om Tomingley och Boda Kaiser baseras på ”NSW Resources and Reserves Statement FY25” daterat den 15 oktober 2025. Detta dokument har godkänts av D. Ian Chalmers, FAusIMM, FAIG, (Alkanes tekniska rådgivare), som har tillräcklig erfarenhet av den typ av mineralisering och fyndighet som övervägs samt av den verksamhet han bedriver för att kvalificera sig som sakkunnig person enligt definitionen i JORC-koden och som sakkunnig person enligt definitionen i CIM-riktlinjerna och National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Chalmers har i förväg gett sitt skriftliga medgivande till att mineralresurs- och malmreserverna redovisas i denna rapport i den form och det sammanhang som de framställs.

Informationen i detta meddelande om Costerfield och Björkdal baseras på ”Costerfield Resources and Reserves Statement FY25” och ”Björkdal Resources and Reserves Statement FY25”, båda daterade den 15 oktober 2025. Dessa dokument har godkänts av Chris Davis, som är medlem i Australasian Institute of Mining and Metallurgy och heltidsanställd hos Alkane Resources Limited. Davis har tillräcklig erfarenhet som är relevant för den typ av mineralisering och fyndighet som är aktuell samt för den verksamhet han bedriver för att kvalificera sig som sakkunnigakkunnig person enligt definitionen i JORC Code 2012 och som kvalificerad person enligt definitionen i NI 43-101. Davis har i förväg gett sitt skriftliga medgivande till att mineralresurs- och malmreserverna redovisas i denna rapport i den form och det sammanhang som de framställs.

Investerare utanför Australien bör uppmärksamma att även om bolagets uppskattningar av malmreserver och mineralresurser i detta meddelande överensstämmer med JORC-koden 2012, så överensstämmer de kanske inte med relevanta riktlinjer i andra länder.

Tekniska rapporter som offentliggjorts till TSX eller för TSX Market

Alkane har upprättat följande tekniska rapporter i enlighet med NI 43-101 som stöder informationen i detta dokument. Rapporterna finns tillgängliga under Alkanes profil på SEDAR+ på www.sedarplus.ca:

”Boda-Kaiser koppar-guldprojekt, New South Wales, Australien” med ikraftträdandedatum den 6 juni 2025;

”Tomingley och Peak Hill guldprojekt, NSW, Australien” med ikraftträdandedatum den 6 juni 2025.

”Costerfield NI 43-101 Technical Report” daterad den 28 mars 2025, med ikraftträdandedatum den 31 december 2024; och

”NI 43-101 Technical Report, Björkdal guldgruva, Sverige” daterad 28 mars 2025, med ikraftträdandedatum 31 december 2024.

Hänvisning bör göras till den fullständiga texten i de föregående tekniska rapporterna för antaganden, kvalifikationer och begränsningar avseende mineralresursberäkningar och malmreserver som ingår i dessa och här. Alla materialantaganden och tekniska parametrar som ligger till grund för uppskattningarna i de tekniska rapporterna fortsätter att gälla och har inte förändrats väsentligt.

Varningsmeddelande gällande framåtblickande information och uttalanden

Detta meddelande innehåller viss framåtblickande information och framåtblickande uttalanden i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning och kan innehålla framtidsinriktad finansiell information eller finansiell prognosinformation (gemensamt kallad framåtblickande information). Faktiska resultat och utfall kan skilja sig väsentligt från det som anges i någon framåtblickande information. Framåtblickande information kan också avse: framtidsutsikter och förväntade händelser; förväntningar avseende prospekteringspotential; produktionskapacitet och framtida finansiella eller operativa resultat, inklusive AISC, avkastning på investeringar, marginaler och aktiekursutveckling; produktions- och kostnadsprognoser och tidpunkten för dessa; publicering av uppdaterade resurs- och reservberäkningar och tidpunkten för dessa; Alkanes potential att uppfylla branschens mål, offentliga profil och förväntningar; samt framtida planer, prognoser, mål, uppskattningar och förutsägelser och tidpunkten för dessa.

Framåtblickande information identifieras i allmänhet genom användning av ord som ”kommer”, ”skapa”, ” förstärka”, ”förbättra”, ” potential”, ”förvänta”, ”uppsida”, ”tillväxt” och liknande uttryck och fraser eller uttalanden om att vissa åtgärder, händelser eller resultat ”kan”, ”skulle kunna” eller ”bör”, eller den negativa innebörden av sådana termer, är avsedda att identifiera framåtblickande information.

Även om Alkane anser att de förväntningar som återspeglas i den framåtblickande informationen är rimliga bör man inte lägga alltför stor vikt vid framåtblickande information, eftersom ingen garanti kan ges för att sådana förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtblickande information baseras på information som är tillgänglig vid den tidpunkt då dessa uttalanden görs och/eller på vad tjänstemännen och styrelseledamöterna i Alkane i god tro tror om framtida händelser, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks i eller antyds av den framåtblickande informationen. Framåtblickande information är förenad med många risker och osäkerhetsfaktorer. Sådana faktorer inkluderar, utan begränsning: risker relaterade till förändringar i guld- och antimonpriset.

Framåtblickande information har utformats för att hjälpa läsarna att förstå Alkanes syn på framtida händelser vid den aktuella tidpunkten och gäller endast det datum då den lämnas. Med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag, har Alkane ingen skyldighet att uppdatera eller offentligt tillkännage resultaten av någon ändring av något framåtblickande uttalande som ingår eller införlivas genom hänvisning häri för att återspegla faktiska resultat, framtida händelser eller utveckling, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar den framåtblickande informationen. Om Alkane uppdaterar ett eller flera framåtblickande uttalanden, ska ingen slutsats dras om att bolaget kommer göra ytterligare uppdateringar avseende dessa eller annan framåtblickande information. All framåtblickande information i detta meddelande omfattas uttryckligen i sin helhet av denna varningstext.

Ansvarsfriskrivning

Alkane har sammanställt detta meddelande utifrån den information som finns tillgänglig. Ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, ges avseende skälighet, noggrannhet, fullständighet eller riktighet avseende information, åsikter eller slutsatser som ingår i detta meddelande. I den utsträckning som lagen tillåter accepterar varken Alkane, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, medarbetare, rådgivare och ombud, eller någon annan person något ansvar, inklusive, utan begränsning, något ansvar som uppstår till följd av fel eller försummelse från någon av dem eller någon annan persons sida, för någon förlust som uppstår till följd av användningen av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppstår i samband med det.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande, en inbjudan, en uppmaning eller någon annan rekommendation avseende teckning, köp eller försäljning av värdepapper, och varken detta meddelande eller något i det ska utgöra grund för något avtal eller åtagande av något slag

KONTAKT: NIC EARNER, MANAGING DIRECTOR & CEO, ALKANE RESOURCES LTD, TFN +61 8 9227 5677

INVESTERARE & MEDIA: NATALIE CHAPMAN, CORPORATE COMMUNICATIONS MANAGER, TFN +61 418 642 556

1 2012 Australasiatisk kod för rapportering av prospekteringsresultat, mineralresurser och malmreserver (”JORC-koden”).

2 Se tabellen i bilaga A för detaljer om uppmätta, indikerade och antagna resurser.

3 Se ALK-meddelanden med titeln ”NSW Resources and Reserves Statement FY25”, ”Costerfield Resources and Reserves Statement FY25” och ”Björkdal Resources and Reserves Statement FY25” daterade den 15 oktober 2025 för fullständiga detaljer om varje uppskattning.

4 Inkluderar Peak Hill.