CGTN: Peng Liyuan opfordrer til at skabe flere muligheder for kvinder og piger gennem teknologi

BEIJING, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Professor Wang Xiaoyun fra Tsinghua University blev hædret som en af de fem prismodtagere ved 2025 L'Oreal-UNESCO For Women in Science International Awards i maj for sine betydelige bidrag til kryptografi og kryptografisk matematik. UNESCO bemærkede, at Wangs transformative forskning har inspireret mange kvinder til at forfølge en karriere inden for matematik og cybersikkerhed.

Wang er en pioner blandt de omkring 40 millioner kvindelige videnskabs- og teknologiansatte i landet, hvis bidrag er synlige på tværs af store, nationale projekter og banebrydende felter. Tilsammen udgør de næsten halvdelen af Kinas samlede videnskabelige og teknologiske arbejdsstyrke.

"Kinas bestræbelser på at udvikle digitale og intelligente teknologier omformer kvinders og pigers livsstil, hvilket skaber bredere udviklingsmuligheder for dem inden for digital intelligens", sagde Peng Liyuan, hustru til den kinesiske præsident Xi Jinping, tirsdag.

Peng, der er UNESCO's særlige udsending for fremme af pigers og kvinders uddannelse, fremsatte bemærkningerne under et besøg med FN's undergeneralsekretær og administrerende direktør for UN Women, Sima Bahous, ved en udstilling i Beijing om Kinas fremskridt inden for digital og intelligent styrkelse af kvinder og piger, en sideevent af Global Leaders' Meeting on Women.

Styrkelse af kvinder og piger gennem teknologi

I tråd med den hurtige vækst inden for digital teknologi og digital økonomi har Kina introduceret initiativer som f.eks. en retningslinje til fremme af digital teknologi i landdistrikterne og en handlingsplan til forbedring af digital læsefærdighed og færdigheder, herunder bestræbelser på at fremme uddannelse og færdigheder for kvinder.

For eksempel omfavner flere kvinder i landdistrikterne, med intensiv uddannelse inden for e-handel, den digitale økonomi og spiller en særlig rolle i Kinas bestræbelser på at få folk ud af fattigdom og oplive landdistrikterne. Statistikker viser, at kvinder nu udgør over halvdelen af iværksættere inden for Kinas internetsektor.

I Kina udgør kvinder nu mere end halvdelen af alle de studerende på de højere uddannelser og omkring 43 procent af arbejdsstyrken, og deres indflydelse er stigende inden for områder som ledelse, videnskab, erhvervsliv og sport.

Peng sagde, at hun ser frem til at samarbejde med alle for at skabe en fremtid fuld af muligheder inden for digital intelligens og for at fremme den globale fremgang for kvinder.

Fremme af kvinders udvikling globalt

Kina har fra vision til handling konsekvent fremmet de globale bestræbelser for kvinders udvikling og vist deres engagement som et stort land i forhold til at styrke kvinder verden over.

Kina har uddannet over 200.000 kvinder fra mere end 180 lande og regioner, gennemført over 100 specialiserede uddannelsesprogrammer for kvinder og børn i lande i det globale syd og etableret det globale udvekslings- og samarbejdscenter for digital styrkelse af kvinder for at fremme digital læsefærdighed og økonomiske muligheder for kvinder over hele verden.

Som en aktiv støtte af kvinders anliggender har Kina doneret 20 millioner dollars til UN Women siden 2015. I samarbejde med UNESCO blev prisen for pigers og kvinders uddannelse skabt og finansierede projekter i Afrika, der fremmer digital og sundhedsuddannelse for piger.

Gennem Global Development and South-South Cooperation Fund har Kina implementeret kvindefokuserede projekter for over 40 millioner dollars i mere end 20 lande.

Bahous roste Kinas imponerende resultater med i forhold til at lukke den digitale kønsforskel, støtte kvinders omfattende udvikling og beskytte kvinders rettigheder og interesser, og opfordrede det internationale samfund til at samarbejde om at styrke kvinder og piger i forhold til at opnå fuld udvikling inden for den digitale intelligens.

