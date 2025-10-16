CGTN: Peng Liyuan hace un llamado a crear más oportunidades para mujeres y niñas a través de la tecnología

CGTN publicó un artículo sobre Peng Liyuan, esposa del presidente chino Xi Jinping y enviada especial de la UNESCO para el avance de la educación de niñas y mujeres, y Sima Bahous, Subsecretaria General de la ONU y directora ejecutiva de ONU Mujeres, quienes asistieron a una exposición en Beijing, que muestra los avances de China en el empoderamiento digital e inteligente para mujeres y niñas. Al destacar los comentarios de Peng en el evento y presentar los esfuerzos de China para empoderar a mujeres y niñas a través de la tecnología, el artículo enfatiza el llamado del país a crear un futuro lleno de oportunidades en la era de la inteligencia digital y promover el avance global de las mujeres.

BEIJING, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La profesora Wang Xiaoyun de la Universidad de Tsinghua fue reconocida como una de las cinco laureadas en los Premios Internacionales L'Oreal-UNESCO Para Mujeres en la Ciencia 2025 en mayo, por sus importantes contribuciones a la criptografía y las matemáticas criptográficas. La UNESCO señaló que la investigación transformadora de Wang ha inspirado a muchas mujeres a seguir carreras en matemáticas y ciberseguridad.

Wang es una pionera entre los casi 40 millones de trabajadoras en ciencia y tecnología en el país, cuyas contribuciones son visibles en importantes proyectos nacionales y campos de vanguardia. En conjunto, representan casi la mitad de la fuerza laboral total de ciencia y tecnología de China.

"El impulso de China para desarrollar tecnologías digitales e inteligentes está transformando los estilos de vida de mujeres y niñas, creando oportunidades de desarrollo más amplias para ellas en la era de la inteligencia digital", dijo, Peng Liyuan, esposa del presidente chino Xi Jinping, el martes.

Peng, enviada especial de la UNESCO para el avance de la educación de niñas y mujeres, hizo estas observaciones durante una visita con Sima Bahous, Subsecretaria General de la ONU y directora ejecutiva de ONU Mujeres, a una exposición en Beijing que muestra los avances de China en el empoderamiento digital e inteligente de mujeres y niñas, un evento paralelo de la Reunión de Líderes Globales sobre la Mujer.

Empoderar a mujeres y niñas a través de la tecnología

En línea con el rápido crecimiento de la tecnología digital y la economía digital, China ha lanzado iniciativas como una guía para promover tecnologías digitales en las áreas rurales y un plan de acción para mejorar la alfabetización y las habilidades digitales, incluidos los esfuerzos para fomentar la educación y capacitación en habilidades para mujeres.

Por ejemplo, cada vez más mujeres en áreas rurales, con capacitación intensiva en comercio electrónico, están adoptando la economía digital y desempeñando un rol distintivo en los esfuerzos de China para sacar a la gente de la pobreza y revitalizar áreas rurales. Las estadísticas muestran que las mujeres representan más de la mitad de los emprendedores en el sector de Internet en China.

En el país, las mujeres ahora representan más de la mitad de los estudiantes de educación superior y alrededor del 43 % de la fuerza laboral, y su influencia aumenta en áreas como administración, ciencia, negocios y deportes.

Peng dijo que espera trabajar en conjunto con todos para crear un futuro lleno de oportunidades en la era de la inteligencia digital y promover el avance global de las mujeres.

Promover el desarrollo de las mujeres a nivel mundial

De la visión a la acción, China ha promovido constantemente el esfuerzo global para el desarrollo de las mujeres, demostrando su compromiso como un país importante para empoderar a las mujeres en todo el mundo.

China ha capacitado a más de 200,000 mujeres de más de 180 países y regiones, ha llevado a cabo más de 100 programas de capacitación especializada para mujeres y niños en países del Sur Global y ha establecido el Centro de Intercambio y Cooperación Global para el Empoderamiento Digital de las Mujeres para promover la alfabetización digital y las oportunidades económicas para las mujeres en todo el mundo.

Como partidaria activa de las causas de las mujeres, China ha donado 20 millones de dólares a ONU Mujeres desde 2015. En colaboración con la UNESCO, creó el Premio para la Educación de Niñas y Mujeres y financió proyectos en África que promueven la educación digital y en salud para las niñas.

A través del Fondo de Desarrollo Global y Cooperación Sur-Sur, China ha implementado proyectos centrados en las mujeres por valor de más de 40 millones de dólares en más de 20 países.

Al elogiar los impresionantes logros de China para cerrar la brecha digital de género, apoyar el desarrollo integral de las mujeres y salvaguardar los derechos e intereses de las mujeres, Bahous instó a la comunidad internacional a colaborar en el empoderamiento de mujeres y niñas para alcanzar el pleno desarrollo en la era de la inteligencia digital.

