CGTN : Peng Liyuan appelle à créer davantage d’opportunités pour les femmes et les filles grâce à la technologie

PÉKIN, 16 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La professeure Wang Xiaoyun de l’université Tsinghua s’est vu décerner en mai dernier l’un des cinq prix internationaux L’Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science 2025 en récompense de sa remarquable contribution à la cryptographie et aux mathématiques cryptographiques. L’UNESCO a souligné que les recherches novatrices de Wang ont incité de nombreuses femmes à se lancer dans une carrière dans les mathématiques et la cybersécurité.

Parmi les quelque 40 millions de femmes exerçant dans le domaine des sciences et des technologies dans le pays, Wang fait figure de pionnière. Sa contribution est visible dans les grands projets nationaux et les domaines de pointe. Elles représentent à elles seules près de la moitié de l’effectif total du secteur scientifique et technologique en Chine.

« Les efforts déployés par la Chine pour développer les technologies numériques et intelligentes sont en passe de redéfinir les modes de vie des femmes et des filles, leur offrant ainsi de nouvelles opportunités de développement à l’ère de l’intelligence numérique », a déclaré mardi Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping.

Ces propos ont été formulés par Peng, envoyée spéciale de l’UNESCO pour la promotion de l’éducation des filles et des femmes, lors d’une visite avec la sous-secrétaire générale des Nations unies et directrice exécutive d’ONU Femmes, Sima Bahous, d’une exposition à Pékin présentant les avancées de la Chine en matière d’autonomisation numérique et intelligente des femmes et des filles, un événement parallèle à la réunion des dirigeants mondiaux sur les femmes.

Autonomisation des femmes et des filles grâce à la technologie

Dans le sillage de la croissance rapide des technologies numériques et de l’économie numérique, la Chine a pris des initiatives telles que l’adoption d’une ligne directrice visant à promouvoir les technologies numériques dans les zones rurales et d’un plan d’action visant à améliorer les connaissances et les compétences numériques, notamment par des mesures visant à promouvoir l’éducation et la formation professionnelle des femmes.

À titre d’exemple, grâce à une formation intensive au commerce électronique, davantage de femmes vivant dans les zones rurales adoptent l’économie numérique et jouent un rôle déterminant dans les efforts déployés par la Chine pour sortir la population de la pauvreté et revitaliser les zones rurales. Les statistiques montrent que les femmes représentent désormais plus de la moitié des entrepreneurs dans le secteur de l’Internet en Chine.

En Chine, les femmes représentent désormais plus de la moitié des étudiants de l’enseignement supérieur et environ 43 % de la population active, leur influence s’accroissant dans des domaines tels que la gestion, les sciences, les affaires et le sport.

Peng a déclaré qu’elle se réjouissait de collaborer avec chacune et chacun en vue de créer un avenir riche en opportunités à l’ère de l’intelligence numérique et de promouvoir l’autonomisation des femmes à travers le monde.

Favoriser l’autonomisation des femmes à travers le monde

De la vision à l’action, la Chine n’a cessé de promouvoir l’effort mondial visant à développer le rôle des femmes, témoignant ainsi de son engagement en tant que grande puissance à autonomiser les femmes dans le monde entier.

La Chine a formé plus de 200 000 femmes issues de plus de 180 pays et régions, mené plus de 100 programmes de formation spécialisés destinés aux femmes et aux enfants des pays du Sud, et créé le Centre mondial d’échange et de coopération pour l’autonomisation numérique des femmes afin de promouvoir la culture numérique et les opportunités économiques pour les femmes à travers le monde.

En tant que fervent défenseur des causes féminines, la Chine a fait don de 20 millions de dollars à ONU Femmes depuis 2015. En collaboration avec l’UNESCO, elle a créé le Prix pour l’éducation des filles et des femmes et financé des projets en Afrique qui promeuvent l’éducation numérique et sanitaire des filles.

Grâce au Fonds mondial pour le développement et à la coopération Sud-Sud, la Chine a mis en œuvre des projets consacrés aux femmes pour un montant total de plus de 40 millions de dollars dans plus de 20 pays.

Saluant les remarquables avancées réalisées par la Chine pour réduire la fracture numérique entre les sexes, soutenir le développement global des femmes et protéger leurs droits et intérêts, Mme Bahous a exhorté la communauté internationale à collaborer pour autonomiser les femmes et les filles afin qu’elles puissent s’épanouir pleinement à l’ère de l’intelligence numérique.

