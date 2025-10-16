CGTN: פנג לי-יואן קוראת ליצירת הזדמנויות נוספות לנשים, נערות באמצעות טכנולוגיה

CGTN פרסמה מאמר על פנג לי-יואן, רעייתו של נשיא סין שי ג'ינפינג והשליחה המיוחדת של אונסק"ו לקידום חינוך נערות ונשים, ותת-מזכ"ל האו"ם ומנכ"לית UN Women סימה באהוס, שהשתתפו בתערוכה המציגה את התקדמותה של סין בהעצמה דיגיטלית וחכמה לנשים ונערות בבייג'ינג. באמצעות הדגשת דבריה של פנג באירוע והצגת מאמציה של סין להעצים נשים ונערות באמצעות טכנולוגיה, המאמר מדגיש את קריאתה של המדינה ליצור עתיד מלא בהזדמנויות בעידן המודיעין הדיגיטלי ולקדם את הקידום העולמי של נשים.

בייג'ינג, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- פרופסור וואנג שיאו-יון (Wang Xiaoyun) מאוניברסיטת צינגואה זכתה לכבוד כאחת מחמשת הזוכות בפרסים הבינלאומיים של לוריאל-אונסק"ו לנשים במדע לשנת 2025 במאי על תרומתה המשמעותית לקריפטוגרפיה ולמתמטיקה קריפטוגרפית. אונסק"ו ציינו כי המחקר הטרנספורמטיבי של וואנג נתן השראה לנשים רבות להמשיך בקריירה במתמטיקה ואבטחת סייבר.

וואנג היא פורצת דרך בין כ-40 מיליון עובדות מדע וטכנולוגיה במדינה, שתרומתן ניכרת בפרויקטים לאומיים גדולים ובתחומים מתקדמים. יחד, הם מהווים כמעט מחצית מכוח העבודה הכולל של המדע-טק בסין.

"הדחיפה של סין לפתח טכנולוגיות דיגיטליות וחכמות מעצבת מחדש את אורח החיים של נשים ונערות, ויוצרת הזדמנויות פיתוח רחבות יותר עבורן בעידן המודיעין הדיגיטלי", אמרה פנג לי-יואן, אשתו של נשיא סין שי ג'ינפינג.

פנג, שליחה מיוחדת של אונסק"ו לקידום חינוך לנערות ונשים, אמרה את הדברים במהלך ביקור עם תת מזכ"ל האו"ם ומנכ"לית UN Women סימה באהוס בתערוכה בבייג'ינג המציגה את ההתקדמות של סין בהעצמה דיגיטלית וחכמה לנשים ונערות, אירוע צדדי של מפגש המנהיגים הגלובלי בנושא נשים.

העצמת נשים ונערות באמצעות טכנולוגיה

בהתאם לצמיחה המהירה של הטכנולוגיה הדיגיטלית והכלכלה הדיגיטלית, סין הציגה יוזמות כמו הנחיה לקידום טכנולוגיות דיגיטליות באזורים כפריים ותוכנית פעולה לשיפור האוריינות והמיומנויות הדיגיטליות, כולל מאמצים לקידום חינוך והכשרת מיומנויות לנשים.

לדוגמה, יותר נשים באזורים כפריים, עם הכשרה אינטנסיבית במסחר אלקטרוני, מאמצות את הכלכלה הדיגיטלית וממלאות תפקיד ייחודי במאמציה של סין להוציא אנשים מעוני ולהחיות את האזורים הכפריים. הסטטיסטיקה מראה שנשים מהוות כיום יותר ממחצית מהיזמים במגזר האינטרנט בסין.

בסין, נשים מהוות כיום יותר ממחצית מכלל הסטודנטים להשכלה גבוהה וכ-43 אחוזים מכוח העבודה, והשפעתן גוברת בתחומים כמו ניהול, מדע, עסקים וספורט.

פנג אמרה שהיא מצפה לעבוד יחד עם כולם כדי ליצור עתיד מלא בהזדמנויות בעידן המודיעין הדיגיטלי ולקדם את הקידום העולמי של נשים.

קידום התפתחות נשים ברחבי העולם

מחזון לפעולה, סין קידמה בעקביות את המאמץ העולמי לפיתוח נשים, והדגימה את מחויבותה כמדינה מרכזית להעצמת נשים ברחבי העולם.

סין הכשירה למעלה מ-200,000 נשים מיותר מ-180 מדינות ואזורים, ניהלה למעלה מ-100 תוכניות הכשרה מיוחדות לנשים וילדים במדינות הדרום הגלובלי, והקימה את המרכז הגלובלי לחילופי נשים ושיתוף פעולה להעצמה דיגיטלית של נשים כדי לקדם אוריינות דיגיטלית והזדמנויות כלכליות לנשים ברחבי העולם.

כתומכת פעילה במטרות נשים, סין תרמה 20 מיליון דולר ל- UN Womenמאז 2015. בשיתוף עם אונסק"ו, היא יצרה את הפרס לחינוך נערות ונשים ומימנה פרויקטים באפריקה המקדמים חינוך דיגיטלי ובריאות לנערות.

באמצעות הקרן לפיתוח גלובלי ושיתוף פעולה דרום-דרום, סין יישמה פרויקטים ממוקדי נשים בשווי של למעלה מ-40 מיליון דולר ביותר מ-20 מדינות.

כשהיא משבחת את ההישגים המרשימים של סין בסגירת הפער המגדרי הדיגיטלי, תמיכה בפיתוח מקיף של נשים ושמירה על זכויות ואינטרסים של נשים, באהוס קראה לקהילה הבינלאומית לשתף פעולה בהעצמת נשים ונערות כדי להשיג פיתוח מלא בעידן האינטליגנציה הדיגיטלית.

