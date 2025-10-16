CGTN：彭麗媛 (Peng Liyuan) がテクノロジーを通じた女性と女子へのさらなる機会創出を呼びかけ

CGTNは、中国の習近平 (Xi Jinping) 国家主席夫人であり、女子・女性教育促進のためのユネスコ (UNESCO) 特使を務める彭麗媛と、国連事務次長兼UNウィメン (UN Women) 事務局長であるシマ・バフース (Sima Bahous) が、北京で開催された女性と女子のデジタルおよびインテリジェントなエンパワーメントに関する中国の進展を紹介する展示会に出席したことに関する記事を掲載した。 同記事は、同イベントでの彭麗媛の発言を紹介し、テクノロジーを通じて女性と女子の力を高める中国の取り組みを取り上げながら、デジタル知能時代における機会に満ちた未来の創出と、世界的な女性の地位向上を推進する同国の呼びかけを強調している。

北京発, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 清華大学 (Tsinghua University) の王小雲教授 (Professor Wang Xiaoyun) は、暗号学および暗号数学への顕著な貢献が評価され、2025年のロレアル‐ユネスコ女性科学賞 (L'Oreal-UNESCO For Women in Science International Awards) の5人の受賞者の1人として表彰された。 ユネスコは、王小雲教授の革新的な研究が、多くの女性に数学やサイバーセキュリティ分野でのキャリアを志すよう促していると述べている。

同教授は、中国国内に約4,000万人いる女性の科学技術従事者の中でも先駆的存在であり、その貢献は国家の主要プロジェクトや最先端分野の随所で見られる。 これらの女性たちは、中国の科学技術分野の労働力全体のほぼ半数を占めている。

「中国が推進するデジタルおよびインテリジェント技術の発展は、女性と女子の生活様式を再構築し、デジタル知能時代におけるより幅広い発展の機会を創出しています」と、中国の習近平国家主席夫人である彭麗媛は火曜日に述べた。

女子・女性教育促進のためのユネスコ特使でもある彭麗媛は、国連事務次長兼UNウィメン事務局長のシマ・バフースと共に、北京で開催された女性と女子のデジタルおよびインテリジェントなエンパワーメントに関する中国の進展を紹介する展示会を視察中に発言した。この展示会は、グローバル女性リーダーズ会議の関連イベントとして行われた。

テクノロジーを通じた女性と女子のエンパワーメント

デジタル技術とデジタル経済の急速な発展に合わせて、中国は農村地域におけるデジタル技術の推進に関する指針や、デジタルリテラシーおよびスキル向上のための行動計画など、女性の教育およびスキル研修の促進を含むさまざまな取り組みを導入している。

例えば、電子商取引の集中的な研修を受けた農村地域のより多くの女性たちは、デジタル経済を取り入れ、中国が進める貧困脱却と農村振興の取り組みにおいて独自の役割を果たしている。 統計によると、中国のインターネット産業における起業家のうち、女性がすでに半数を超えている。

また、中国では現在、高等教育機関の学生全体の半数以上が女性であり、労働力全体に占める割合も約43％に達しており、管理職、科学、ビジネス、スポーツなどの分野でその影響力を高めている。

彭麗媛は、「デジタル知能時代において、機会に満ちた未来を皆さんと共に創り、女性の世界的な地位向上を推進していくことを楽しみにしています」と述べた。

女性の世界的な発展の促進

ビジョンから行動へと、中国は一貫して女性の発展に向けた国際的な取り組みを推進し、世界中の女性を支援する主要国としてのコミットメントを示している。

中国はこれまでに180を超える国と地域から20万人以上の女性を対象に研修を実施し、グローバルサウス諸国において女性と子どものための専門的な研修プログラムを100件以上実施してきた。また、世界中の女性のデジタルリテラシーと経済的機会を促進するため、女性デジタルエンパワーメント国際交流協力センター (Global Exchange and Cooperation Center for Digital Empowerment of Women) を設立している。

さらに、女性支援の積極的な推進国として、中国は2015年以降、UNウィメンに2,000万米ドル (約29億5,664万円) を拠出している。 ユネスコとの協力の下で、「女子と女性の教育賞 (Prize for Girls' and Women's Education) 」を創設し、アフリカにおいて女子向けのデジタル・健康教育を推進するプロジェクトに資金を提供している。

グローバル開発・南南協力基金 (Global Development and South-South Cooperation Fund) を通じて、中国は20を超える国で総額4,000万米ドル (約59億1,328万円) 以上に相当する女性を優先対象とするプロジェクトを実施している。

シマ・バフースは、中国がデジタルジェンダーギャップの解消、女性の包括的発展の支援、女性の権利と利益の保護において顕著な成果を上げていることを称賛し、デジタル知能時代における女性と女子の完全な発展を実現するために、国際社会が協力して女性のエンパワーメントを推進するよう呼びかけた。

