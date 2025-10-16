CGTN: Peng Liyuan menyeru agar lebih banyak peluang diwujudkan untuk wanita dan kanak-kanak perempuan melalui teknologi

CGTN telah menerbitkan sebuah artikel mengenai Peng Liyuan, isteri kepada Presiden China Xi Jinping dan Duta Khas UNESCO bagi kemajuan pendidikan kanak-kanak perempuan dan wanita, serta Sima Bahous, Timbalan Setiausaha Agung PBB merangkap Pengarah Eksekutif UN Women, yang menghadiri sebuah pameran di Beijing yang mempamerkan kemajuan China dalam pemerkasaan digital dan pintar untuk wanita dan kanak-kanak perempuan. Dengan sorotan ucapan Peng semasa acara tersebut dan pengenalan terhadap usaha China dalam memperkasa wanita dan kanak-kanak perempuan melalui teknologi, artikel itu menekankan seruan negara tersebut untuk membina masa depan yang penuh peluang dalam era kecerdasan digital serta mempromosikan kemajuan wanita di peringkat global.

BEIJING, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Profesor Wang Xiaoyun dari Universiti Tsinghua telah diberi penghormatan sebagai salah seorang daripada lima penerima anugerah pada Anugerah Antarabangsa L'Oreal-UNESCO Untuk Wanita Dalam Sains 2025 yang berlangsung pada bulan Mei, atas sumbangan besarnya dalam bidang kriptografi dan matematik kriptografi. UNESCO menyatakan bahawa penyelidikan transformatif Wang telah memberi inspirasi kepada ramai wanita untuk menceburi kerjaya dalam bidang matematik dan keselamatan siber.

Wang merupakan perintis dalam kalangan kira-kira 40 juta wanita yang bekerja dalam bidang sains dan teknologi di negara itu, di mana sumbangan mereka dapat dilihat dalam projek nasional utama dan bidang berteknologi tinggi. Secara kolektif, mereka merangkumi hampir separuh daripada tenaga kerja sains dan teknologi di China.

"Usaha China untuk membangunkan teknologi digital dan pintar sedang mengubah gaya hidup wanita serta kanak-kanak perempuan, sekali gus mewujudkan peluang pembangunan yang lebih luas bagi mereka dalam era kecerdasan digital," kata Peng Liyuan, isteri kepada Presiden China Xi Jinping, pada hari Selasa.

Peng, yang juga Duta Khas UNESCO bagi kemajuan pendidikan wanita dan kanak-kanak perempuan, menyampaikan kenyataan tersebut ketika melakukan lawatan bersama Timbalan Setiausaha Agung PBB merangkap Pengarah Eksekutif UN Women, Sima Bahous, ke sebuah pameran di Beijing yang menampilkan kemajuan China dalam pemerkasaan digital dan pintar untuk wanita dan kanak-kanak perempuan. Pameran ini merupakan acara sampingan kepada Mesyuarat Pemimpin Global Mengenai Wanita.

Memperkasa wanita dan kanak-kanak perempuan melalui teknologi

Selaras dengan pertumbuhan pesat teknologi digital dan ekonomi digital, China telah memperkenalkan beberapa inisiatif seperti garis panduan untuk mempromosikan teknologi digital di kawasan luar bandar serta pelan tindakan untuk meningkatkan literasi dan kemahiran digital, termasuk usaha memajukan pendidikan dan latihan kemahiran bagi wanita.

Sebagai contoh, semakin ramai wanita di kawasan luar bandar yang menerima latihan intensif dalam bidang e-dagang kini menyertai ekonomi digital dan memainkan peranan penting dalam usaha China untuk membasmi kemiskinan dan memulihkan kawasan luar bandar. Statistik menunjukkan bahawa wanita kini merangkumi lebih separuh daripada usahawan dalam sektor internet di China.

Di China, wanita kini mewakili lebih separuh daripada jumlah pelajar pendidikan tinggi dan kira-kira 43 peratus daripada tenaga kerja negara, dengan pengaruh mereka semakin meningkat dalam bidang seperti pengurusan, sains, perniagaan dan sukan.

Peng menyatakan bahawa beliau menantikan kerjasama dengan semua pihak untuk membina masa depan yang penuh peluang dalam era kecerdasan digital serta mempromosikan kemajuan wanita di peringkat global.

Memajukan pembangunan wanita di peringkat global

Daripada visi kepada tindakan, China secara konsisten telah mempromosikan usaha global untuk pembangunan wanita, sekali gus menunjukkan komitmennya sebagai sebuah negara utama dalam memperkasa wanita di seluruh dunia.

China telah melatih lebih 200,000 wanita dari lebih 180 negara dan wilayah, menjalankan lebih 100 program latihan khusus untuk wanita dan kanak-kanak di negara-negara Selatan Global, serta menubuhkan Pusat Pertukaran dan Kerjasama Global bagi Pemerkasaan Digital Wanita untuk mempromosikan literasi digital dan peluang ekonomi kepada wanita di seluruh dunia.

Sebagai penyokong aktif terhadap perjuangan wanita, China telah menyumbang sebanyak AS$20 juta kepada UN Women sejak tahun 2015. Dengan kerjasama UNESCO, China telah menubuhkan Hadiah Pendidikan untuk Kanak-kanak Perempuan dan Wanita serta membiayai projek-projek di Afrika yang mempromosikan pendidikan digital dan kesihatan untuk kanak-kanak perempuan.

Melalui Dana Pembangunan Global dan Kerjasama Selatan-Selatan, China telah melaksanakan projek berfokuskan wanita bernilai lebih AS$40 juta di lebih daripada 20 negara.

Memuji pencapaian mengagumkan China dalam merapatkan jurang gender digital, menyokong pembangunan menyeluruh wanita, dan melindungi hak serta kepentingan wanita, Bahous menyeru masyarakat antarabangsa agar bekerjasama dalam memperkasa wanita dan kanak-kanak perempuan untuk mencapai pembangunan sepenuhnya dalam era kecerdasan digital.

Untuk maklumat lanjut, sila klik:

https://news.cgtn.com/news/2025-10-14/Peng-Liyuan-urges-more-opportunities-for-women-girls-via-technology-1HsM1teKs24/p.html