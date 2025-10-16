CGTN: Peng Liyuan roept op tot het creëren van meer kansen voor vrouwen en meisjes door middel van technologie

CGTN publiceerde een artikel over Peng Liyuan, echtgenote van de Chinese president Xi Jinping en speciaal gezant van UNESCO voor de bevordering van onderwijs voor meisjes en vrouwen, en Sima Bahous, ondersecretaris-generaal van de VN en uitvoerend directeur van UN Women, die een tentoonstelling bijwoonden in Peking over de vooruitgang die China heeft geboekt op het gebied van digitale en intelligente empowerment voor vrouwen en meisjes. Door de uitspraken van Peng tijdens het evenement te belichten, evenals de Chinese inspanningen om vrouwen en meisjes via technologie te empoweren, benadrukt het artikel de oproep van het land om een toekomst vol kansen te creëren in het tijdperk van digitale intelligentie en de wereldwijde vooruitgang van vrouwen te bevorderen.

PEKING, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Professor Wang Xiaoyun van de Tsinghua-universiteit werd in mei geëerd als een van de vijf winnaressen van de L'Oréal-UNESCO Women in Science International Awards 2025, vanwege haar belangrijke bijdragen aan cryptografie en cryptografische wiskunde. UNESCO merkte op dat het baanbrekende onderzoek van Wang veel vrouwen heeft geïnspireerd om een carrière in wiskunde en cyberbeveiliging na te streven.

Wang is een pionier onder de ongeveer 40 miljoen vrouwelijke werknemers in de wetenschap en technologie in het land, van wie de bijdragen zichtbaar zijn in grote nationale projecten en baanbrekende vakgebieden. Samen vormen zij bijna de helft van het totale aantal werknemers in de wetenschap en technologie in China.

“China's streven naar de ontwikkeling van digitale en intelligente technologieën verandert de levensstijl van vrouwen en meisjes, door hen bredere ontwikkelingskansen te bieden in het tijdperk van digitale intelligentie”, zei Peng Liyuan, de vrouw van de Chinese president Xi Jinping, dinsdag.

Peng, speciaal gezant van UNESCO voor de bevordering van onderwijs voor meisjes en vrouwen, deed deze uitspraken tijdens een bezoek met Sima Bahous, ondersecretaris-generaal van de VN en uitvoerend directeur van UN Women, aan een tentoonstelling in Peking over de vooruitgang die China heeft geboekt op het gebied van digitale en intelligente empowerment voor vrouwen en meisjes, een nevenevenement van de Global Leaders' Meeting on Women.

Empowerment van vrouwen en meisjes door middel van technologie

Met het oog op de snelle groei van digitale technologie en de digitale economie, heeft China initiatieven geïntroduceerd, zoals een richtlijn om digitale technologieën in plattelandsgebieden te bevorderen en een actieplan om digitale geletterdheid en vaardigheden te verbeteren, waarin ook aandacht is besteed aan onderwijs- en vaardigheidstraining voor vrouwen.

Zo omarmen steeds meer vrouwen op het platteland, dankzij intensieve training in e-commerce, de digitale economie en spelen ze een belangrijke rol in de inspanningen van China om mensen uit de armoede te halen en het platteland nieuw leven in te blazen. Uit statistieken blijkt dat nu meer dan de helft van de ondernemers in de Chinese internetsector vrouwen zijn.

In China maken vrouwen nu meer dan de helft uit van alle studenten in het hoger onderwijs en ongeveer 43 procent van de beroepsbevolking, en hun invloed neemt toe op gebieden als management, wetenschap, bedrijfsleven en sport.

Peng zei dat ze ernaar uitkijkt om met iedereen samen te werken aan een toekomst vol kansen in het tijdperk van digitale intelligentie en de wereldwijde vooruitgang van vrouwen te stimuleren.

Wereldwijde stimulering van de ontwikkeling van vrouwen

Van visie tot actie, China heeft zich consequent ingezet voor de wereldwijde ontwikkeling van vrouwen, en daarmee blijk gegeven van zijn toewijding als grootmacht om vrouwen overal ter wereld meer empowerment te geven.

China heeft meer dan 200.000 vrouwen uit meer dan 180 landen en regio's opgeleid, meer dan 100 gespecialiseerde opleidingsprogramma's voor vrouwen en kinderen in landen in het Mondiale Zuiden georganiseerd, en het Global Exchange and Cooperation Center for Digital Empowerment of Women opgericht om digitale geletterdheid en economische kansen voor vrouwen wereldwijd te bevorderen.

Als actief voorstander van vrouwenrechten heeft China sinds 2015 in totaal al $ 20 miljoen gedoneerd aan UN Women. In samenwerking met UNESCO heeft het de Prize for Girls' and Women's Education in het leven geroepen en projecten in Afrika gefinancierd die digitaal en gezondheidsonderwijs voor meisjes bevorderen.

Via het Global Development and South-South Cooperation Fund heeft China in meer dan 20 landen projecten gericht op vrouwen uitgevoerd ter waarde van meer dan $ 40 miljoen.

Bahous prees de indrukwekkende prestaties van China op het gebied van het dichten van de digitale genderkloof, het ondersteunen van de alomvattende ontwikkeling van vrouwen en het waarborgen van de rechten en belangen van vrouwen, en drong er bij de internationale gemeenschap op aan om samen te werken om vrouwen en meisjes in staat te stellen zich volledig te ontwikkelen in het tijdperk van digitale intelligentie.

