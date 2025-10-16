Information relative au nombre total de droits de vote et de capital - 30 septembre 2025

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8-II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Dénomination sociale de l'émetteur : Renault S.A.

122 - 122 bis Avenue du Général Leclerc

92100 Boulogne-Billancourt

(Code ISIN : FR0000131906 – RNO)

Date





Nombre d’actions composant le capital social











Nombre total de droits de vote





30 septembre 2025











295 722 284

















Nombre de droits de vote théoriques (1) : 403 533 332











Nombre de droits de vote exerçables (2) : 397 689 716







(1) Conformément à l’article 223 -11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, nombre calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (auto-détention, contrat de liquidité, etc.).





(2) Nombre calculé sur la base du nombre de droits de vote théoriques, déduction faite des actions privées du droit de vote (auto-détention, contrat de liquidité, etc.).





Pièce jointe