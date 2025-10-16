VIRBAC annonce son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2025

Croissance soutenue du chiffre d’affaires à fin septembre de +7,8% à taux de change et périmètre constants





Relèvement des objectifs financiers annuels de chiffre d’affaires



Croissance du chiffre d'affaires attendue maintenant entre 5,5% et 7,5% à taux et périmètre constants Résultat opérationnel courant ajusté 1 attendu autour de 16%







Communiqué diffusé le 16 octobre 2025 après bourse à 17h45 CEST

CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires à fin septembre 2025









1102,4 M€ Croissance à taux de change

et périmètre constants2









+7,8% dont



animaux de compagnie +11,3%

animaux d’élevage +6,1% Croissance à taux

de change constants3









+9,2%





Évolution

globale









+5,8%







1le résultat opérationnel courant ajusté correspond au “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions”

2l’évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de change en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation matériel de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent

3cette évolution est calculée sur le périmètre réel, incluant les impacts de périmètre issus des acquisitions (société Sasaeah) pour lesquels l'indicateur considéré est calculé sur la base du taux de change de l'exercice précédent

Chiffre d’affaires consolidé trimestriel

Notre chiffre d'affaires du troisième trimestre s'établit à 364,1 millions d'euros, enregistrant une forte progression de +12,5 % à taux de change et périmètre constants par rapport à la même période en 2024. Cette solide performance trimestrielle, observée dans toutes nos zones géographiques, témoigne de la dynamique de notre croissance organique. L'Europe affiche une progression de +6,1 % à taux de change constants, tirée par une forte croissance du segment des animaux de compagnie (+8,9%). Cette performance s’explique principalement par le dynamisme du petfood en Turquie, en partie attribuable à l'acquisition de Mopsan, ainsi que par le succès de nos gammes de spécialités pour la reproduction, l'arthrose et le traitement de l'hypercorticisme (syndrome de Cushing), introduites cette année. Enfin, nos vaccins et nos produits de dermatologie affichent également une solide croissance sur ce trimestre. Le segment des animaux d'élevage recule de -5,0 % sur ce trimestre, surtout en raison d'une baisse des ventes de nos gammes d’antibiotiques pour bovins, liée à des retards de production en France, pays qui par ailleurs affiche une très forte croissance sur le segment des animaux de compagnie. L’Amérique du Nord enregistre une croissance exceptionnelle de +48,5 % à taux de change et périmètre constants, qui s'explique principalement par un effet de stocks sur nos gammes de produits dentaires ; le troisième trimestre 2024 avait en effet été impacté par un déstockage, alors que le trimestre actuel bénéficie d'un restockage significatif chez l'un de nos distributeurs. En dehors de cet effet, la croissance se situe autour de 9,5 % portée par la dynamique de nos produits dentaires, de notre gamme mobilité ainsi que de nos produits de dermatologie destinés aux animaux de compagnie. L'Amérique latine clôture également ce trimestre avec une forte croissance de +11,1 % à taux de change et périmètre constants, répartie entre les animaux de compagnie (+14,2 %) et les animaux d'élevage (+17,0 %). La croissance provient essentiellement du Mexique, suivie par une solide performance de tous les autres pays à l’exception de nos activités d’aquaculture au Chili, en raison d'une pression continue de la concurrence sur l'un de nos produits antiparasitaires. La zone IMEA (Inde, Moyen-Orient et Afrique) continue sa croissance soutenue au troisième trimestre avec +9,7 % à taux de change et périmètre constants, majoritairement sur le segment des animaux d'élevage. Cette progression est tirée par l'Inde qui affiche une augmentation de +6,5 %, essentiellement sur nos gammes de produits nutritionnels pour bovins. La région MEA continue sa croissance remarquable (+65,0 %), soutenue par le lancement de nouveaux produits et le développement des activités en Afrique du Nord. La zone Asie de l’Est affiche une progression de +6,2 % à taux de change constants, comparée au troisième trimestre de 2024. Cette amélioration est tirée par le Japon et plus particulièrement par Sasaeah (+9,1 %), avec une solide performance des autres pays de la zone à l’exception de la Chine (-2,6 %), due au segment des animaux d’élevage. Enfin, la zone Pacifique confirme sa sortie d’une phase difficile avec une progression de 8,5 % du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants. Cette hausse est imputable à une très bonne performance de la Nouvelle-Zélande (+16,1 %), suivie par un retour de la croissance en Australie (+3,9 %) avec la normalisation progressive des conditions climatiques et des niveaux de stock chez les distributeurs.

Chiffre d’affaires consolidé cumulé à fin septembre

Notre chiffre d'affaires à fin septembre 2025 s’établit à 1 102,4 millions d'euros contre 1 042,2 millions d'euros en 2024, soit une évolution globale de +5,8 %. Hors effets de change, le chiffre d’affaires est en progression notable de +9,2 %. L'intégration de Sasaeah, société acquise au Japon en avril 2024, contribue à hauteur de +1,4 point de croissance. À taux de change et périmètre constants, la croissance organique sur neuf mois atteint +7,8 %, portée par une augmentation des volumes (estimée à ~4 points de croissance) et des prix (estimée à ~3 points de croissance). À noter que l’acquisition de Mopsan contribue à hauteur de 0,5 point de croissance et n’a pas été retraitée du périmètre constant car jugée non matérielle.

À fin septembre, L'Europe a enregistré une solide augmentation du chiffre d'affaires de +6,8 % à taux de change constants. Cette croissance est soutenue par toutes nos régions et plus particulièrement par le Royaume-Uni (+5,7 %), la Suisse (+11,2 %) et l’Italie (+13,9 %), grâce notamment à nos produits de spécialité, de dermatologie, le petfood et les vaccins pour animaux de compagnie et pour bovins. Parallèlement, l'Europe centrale et orientale affiche une croissance de +28,6 %, dynamisée par le segment du petfood suite à l'acquisition de Mopsan. La France, en revanche, affiche une relative stabilité des ventes (+1,1 %) à fin septembre en raison principalement d’une légère baisse des ventes de petfood et des anti-inflammatoires pour bovins. L'Amérique du Nord affiche une croissance soutenue de +18,1 % à taux de change et périmètre constants. Cependant, en excluant l’effet de stock, la croissance sous-jacente à fin septembre s’élève à +~10% ; elle a été portée par une bonne dynamique de ventes de nos produits de spécialité et dentaires destinés aux animaux de compagnie. L'Amérique latine, portée par le Mexique, la Colombie et le Brésil a enregistré une forte croissance de +9,0 % à taux de change et périmètre constants sur le segment des animaux de compagnie (+12,5%) et d’élevage (+10,0%). Cette performance a été partiellement tempérée par une baisse de nos activités d'aquaculture au Chili (-10,6 %), principalement liée à la dynamique négative d’un de nos antiparasitaires qui fait face à une concurrence accrue. L’IMEA affiche également une solide croissance de +8,7 % à taux de change et périmètre constants. Cette progression est générée par une bonne performance dans toutes les régions et en particulier en Inde (+6,1 %). L'Asie de l'Est a connu une croissance de +3,2 % à taux de change et périmètre constants, tirée par une bonne dynamique dans l’ensemble des pays de cette zone à l’exception du Vietnam qui, en raison d’une épidémie de peste porcine, enregistre une baisse de ses activités de -15,4 %. Enfin, le recul de l’activité au Pacifique se résorbe progressivement pour atteindre -3,6 % à fin septembre à taux de change et périmètre constant. Cette baisse est attribuable essentiellement à la dynamique en Australie (-8,1 % à taux de change et périmètre constants, dont la ~5% est expliquée par des effets de stock) compensée par la croissance des ventes en Nouvelle-Zélande (+11,2 % à taux de change et périmètre constants). Comme indiqué, nous observons un retour de la croissance en Australie au troisième trimestre, favorisé par l’amélioration des conditions de marché et la normalisation des niveaux de stock chez nos distributeurs.

Sur le plan des espèces, l’activité animaux de compagnie progresse de +11,3 % à taux de change et périmètre constants, portée par la bonne dynamique de nos gammes dentaire, dermatologie, petfood et produits de spécialité. Le segment des animaux d’élevage affiche une croissance de +6,1% à taux de change et périmètre constants, principalement générée par le segment des ruminants avec nos gammes de vaccins, produits nutritionnels et anti-inflammatoires pour bovins.

Perspectives 2025

Compte-tenu de la dynamique des ventes observée au troisième trimestre, la croissance du chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants est maintenant attendue dans une fourchette comprise entre 5,5% et 7,5% (contre 4 à 6% précédemment). L’impact de l’acquisition de Sasaeah devrait représenter 1 point de croissance supplémentaire en 2025. Le ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions» sur «chiffre d’affaires» devrait se consolider autour de 16% à périmètre et change constant et malgré l'impact temporaire du redémarrage plus long que prévu d'une unité de production suite à une maintenance planifiée (qui représente une perte de 0.5pt de résultat). L'impact de l’acquisition Sasaeah devrait être globalement neutre en 2025 sur le ratio de résultat opérationnel. Quant à notre position de trésorerie, elle devrait s’améliorer de ~80 millions € en 2025 hors acquisitions éventuelles.

Nous prévoyons un impact modéré de l'augmentation possible des tarifs douaniers aux États-Unis. En effet, environ deux tiers de notre chiffre d'affaires américain en 2025 et près de 80% d'ici fin 2026 (en raison des projets industriels en cours) devraient être générés par notre production locale aux États-Unis. Par ailleurs, les achats par notre filiale américaine de composants et matières premières hors des États-Unis représentent environ 8 millions € sur une année pleine. Compte tenu de cela, l'impact direct des droits de douane (c'est-à-dire ne tenant pas compte d'éventuelles augmentations de prix qui pourraient compenser tout ou partie de ces impacts), tel qu’évalué à ce jour, se situe autour de 4 millions US$ en année pleine.



Chiffre d’affaires consolidé par trimestre

Chiffres d'affaires consolidés (non audités)

en millions d'euros 2025 2024 Taux de change réel Taux de change constants2 Taux de change et perimetre constants1 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 375 346 8.5 % 9.5 % 4.9 % Chiffre d'affaires du 2e trimestre 363 357 1.7 % 6.1 % 6.4 % Chiffre d'affaires du 3e trimestre 364 339 7.3 % 12.3 % 12.5 % Chiffre d'affaires à fin septembre 1 102 1 042 5.8 % 9.2 % 7.8 %

Chiffre d’affaires consolidé cumulé à fin septembre par zone

Chiffres d'affaires consolidés (non audités)

en millions d'euros 2025 2024 Taux de change réel Taux de change constants2 Taux de change et perimetre constants1 Europe 445 420 6.1 % 6.8 % 6.8 % Amérique du Nord 153 134 14.7 % 18.1 % 18.1 % Amérique latine 166 166 (0.1)% 9.0 % 9.0 % Asie de l'Est 113 94 19.5 % 20.5 % 3.2 % Pacifique 77 85 (9.5)% (3.6)% (3.6)% IMEA 148 143 3.4 % 8.7 % 8.7 % Chiffre d'affaires à fin septembre 1 102 1 042 5.8 % 9.2 % 7.8 %

