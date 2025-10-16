Les Hôtels Baverez : Information trimestrielle 3e Trimestre 2025

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth

Communiqué, Paris le 16 octobre 2025

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 3ième TRIMESTRE 2025

Variation du chiffre d’affaires au 30 septembre 2025

Les Hôtels Baverez S.A. : - 31,40 % vs 2024

Variation du chiffre d’affaires par établissement :

Hôtel Regina Paris : +11.64%

Hôtel Majestic - Spa Paris : + 22.10%.

Hôtel Raphael Paris fermé pour travaux





En K€ Cumul du 1e semestre Troisième trimestre Cumul au 30 septembre 2025 Hôtel Regina Paris 10 453 5 887 16 340 Hôtel Majestic - Spa Paris 4 090 2 431 6 521 Hôtel Raphael Paris 112 43 155 Total 2025 14 655 8 361 23 016 2024 Hôtel Regina Paris 8 639 5 997 14 637 Hôtel Majestic - Spa Paris 2 938 2 403 5 341 Hôtel Raphael Paris 7 727 5 848 13 575 Total 2024 19 304 14 249 33 553 Variation en % 2025 vs 2024 -24.08% -41.32% -31.40%

Le chiffre d’affaires des trois établissements de la société s’élève à 23,0 millions d’euros au 30 septembre 2025 pour 33,6 millions d’euros au 30 septembre 2024.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 77,74% au 30 septembre 2025 pour 69,28 % au 30 septembre 2024. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 612,25 pour 625,06 € l’an dernier. Le RevPar (Revenu par chambre) s’établit à 476,38 € hors taxes. Il était de 433,04 € au 30 septembre 2024.

L’hôtel Regina atteint un chiffre d’affaires 16 340 K€ soit une augmentation de 11,64 % en cumulé au 30 septembre 2025. Il a profité de la pleine capacité de ses chambres et suites et espaces de restauration rénovées avant les JO 2024 et de l’effet de ces derniers depuis le début d’année 2025. La restauration réalise un chiffre d’affaires de 1 949 K€ au 30 septembre 2025 pour 1 516 K€ l’an dernier.

Ce chiffre d’affaires s’explique par la forte progression du taux d’occupation qui s’élève à 80,62% au 30 septembre 2025, il était de 71,44 % au 30 septembre 2024. Il s’explique également par le positionnement du prix moyen qui est resté élevé à 663,25 € contre à 679,40 € en 2024 entraînant un RevPar de 534,69 € pour 485,33 € au 30 septembre 2024.

L’hôtel Majestic réalise un chiffre d’affaires de 6 521 K€ contre 5 341 K€ au 30 septembre 2024 soit une augmentation de 22,10 %. Son taux d’occupation atteint 72,80% contre 61,45% au 30 septembre 2024. Son prix moyen atteint 516,68€ pour 544,63 euros en 2024. Le RevPar s’établit donc à 376,13 € au 30 septembre 2025 pour 334,70 € l’année dernière.

L’hôtel Majestic avait également réalisé un programme de travaux important au début de l’année 2024 et avait procédé à la rénovation de toutes ses salles de bains et de ses chambres afin d’accueillir les clients dans des unités de prestige dès les JO d’été 2024.

L’hôtel Raphael fermé pour travaux ne réalise plus de chiffre d’affaires « hôtelier ». Les 155 K€ constatés au 30 septembre 2025 représentent des refacturations de frais.

Résultats au 30 septembre 2025

Les résultats au 30 septembre 2025 se présentent comme suit :

S.A. En € 30 09 2025 30 09 2024 Variation en € Variation en % Taux d'Occupation - TO en % 77.74% 69.28% 8.46 Revenu par chambre - RevPar (TO x Prix moyen) en euros 476.38 433.04 43.34 10.01% Total Chiffre d'affaires 23 016 123 33 552 844 -10 536 721 -31.40% Total des Produits d'Exploitation 23 199 870 33 716 674 -10 516 805 -31.19% Total des charges d'Exploitation -18 782 800 -24 123 966 5 341 166 -22.14% Excédent Brut d'Exploitation 4 417 069 9 592 708 -5 175 639 -53.95% Amortissements et Provisions -2 124 408 -4 094 847 1 970 439 -48.12% RESULTAT D'EXPLOITATION 2 292 662 5 497 861 -3 205 200 -58.30% RESULTAT FINANCIER 98 139 702 416 -604 278 -86.03% Résultat Courant 2 390 800 6 200 277 -3 809 477 -61.44% RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 -1 358 1 358 -100.00% RESULTAT AVANT IS & PARTICIP 2 390 800 6 198 919 -3 808 119 -61.43% PARTICIPATION et IS -516 285 -1 201 014 684 729 -57.01% RESULTAT NET 1 874 516 4 997 905 -3 123 390 -62.49%

La diminution du résultat net s’explique, comme déjà évoqué lors des précédentes publications, par la fermeture totale de l’hôtel Raphael pour travaux depuis le 10 novembre 2024. On notera cependant la très nette progression de l’activité sur les deux établissements en activité.

Au 30 septembre 2025, la trésorerie active s’élève à 30,2 M€ et les emprunts en cours présentent un solde de 15,7 M€.

Le montant des actifs immobilisés après amortissement s’élève à 41,4 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat au 30 septembre 2025 s’élève à 46,4 M€.

Faits marquants du trimestre et perspectives

L’exercice 2025 est marqué par la rénovation complète de l’Hôtel Raphael, tandis que l’activité opérationnelle repose principalement sur les établissements Regina et Majestic Hôtel-Spa.

Malgré cette fermeture temporaire, l’activité de l’année se maintient à un niveau très satisfaisant, soutenue notamment par la dynamique post-Jeux Olympiques.

Les travaux de rénovation du Raphael se poursuivent conformément au plan initial, bien que des aléas de chantier entraînent un léger décalage du calendrier. À ce stade, le retard anticipé ne devrait être que de quelques mois.

Les hôtels Regina et Majestic Hôtel-Spa poursuivent par ailleurs leurs programmes d’investissement, notamment la modernisation des systèmes de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) et l’optimisation du réseau Wi-Fi, afin d’améliorer encore le confort et l’expérience clients.

Sur le plan international, la conjoncture demeure incertaine, en raison des tensions persistantes en Ukraine et au Moyen-Orient. Ces situations continuent de peser sur les coûts et d’entretenir un climat d’instabilité susceptible d’influer, à terme, sur les comportements de voyage. À ce jour, aucun ralentissement notable des réservations n’a toutefois été constaté.

La trésorerie de la société demeure solide, assurant la couverture de l’ensemble de ses engagements pour l’année à venir.

Conseil d’administration du 10 septembre 2025

Le conseil d’administration de la société qui s’est tenu le 10 septembre 2025 a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2025. Ces comptes semestriels présentaient un résultat net bénéficiaire de 634 K€ à mi année 2025 pour un profit de 652 K€ au 30 juin 2024.

La trésorerie s’élevait à 29,4 M€ comparée à 37,5 M€ au 31 décembre 2024. La société était en situation d’excédent net ou de trésorerie positive de 15,6 M€ au 30 juin 2025 pour 22,0 M€ au 31 décembre 2024.

Au passif le total des dettes, y compris d’exploitation était de 21,5 M€ au 30 juin 2025 et comprenait les emprunts dédiés aux financements de travaux, les PGE et BPI notamment pour un montant de 13,8 M€. Le montant des dettes était de 24,7 M€ au 31 décembre 2024.

Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin 2025 n’ont pas fait l’objet de travaux de la part du commissaire aux comptes, la société n’ayant pas l’obligation de faire revoir ses comptes semestriels.

Ils sont disponibles sur le site internet de la société LES HOTELS BAVEREZ à l’adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique Téléchargement.

Pièces jointes