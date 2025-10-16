Apollomics 宣布听证会取消后继续在 Nasdaq 股票市场上市

加利福尼亚州福斯特城, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Apollomics Inc. (Nasdaq 代码：APLM，以下简称 “Apollomics” 或“公司”) 是一家总部位于加利福尼亚州的晚期临床阶段生物制药公司，致力于开发多种针对难治性和耐药性癌症的候选肿瘤药物。此前，该公司曾宣布已提交申请，拟就 Nasdaq Stock Market, LLC (以下简称“Nasdaq”) 上市资格部门（以下简称“部门”）此前发出的退市通知提出上诉，并请求 Nasdaq 听证小组举行听证会，以复核该部门作出的退市决定。该公司今日宣布，已于 2025 年 10 月 14 日收到 Nasdaq 来信，通知称上市资格部门已认定 Apollomics 符合 Nasdaq 继续上市要求。因此，Nasdaq 已取消上诉听证会，该公司的证券将继续在 Nasdaq 股票市场保持上市、继续交易。

关于 Apollomics Inc.

Apollomics Inc. 是一家临床阶段的创新型生物制药公司，专注于探索和开发肿瘤疗法，及其与其他治疗方案相结合的潜力，借助人体免疫系统和靶向特定分子途径抑制癌症。Apollomics 的主打项目是 vebreltinib (APL-101)，这是一款强效、高选择性的 c-Met 抑制剂，用于治疗伴有 c-Met 基因改变的非小细胞肺癌及其他晚期肿瘤，目前该药物正在美国及其他国家开展 II 期多队列临床试验。如需了解更多信息，请访问 www.apollomicsinc.com。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含《1933 年证券法》（修订版）（简称 “证券法”）第 27A 条及《1934 年证券交易法》（修订版）（简称 “交易法”）第 21E 条所定义的 “前瞻性陈述”。本新闻稿中除包含当下事实或历史事实的陈述外，所有关于 Apollomics 的战略、前景、规划、目标以及 Vebreltinib 开发与商业化预期成果的陈述，或涉及开曼群岛诉讼未来进展、针对 Nasdaq 退市通知提出上诉、作出回应或最终结果的陈述，均属前瞻性陈述。在本新闻稿中，“可能”、“应该”、“将会”、“或许”、“相信”、“预期”、“打算”、“估算”、“期望”、“寻求”、“预测”等词汇、上述词汇的否定形式以及其他类似表述，均旨在标识前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含此类标识性词汇。这些前瞻性陈述基于管理层对未来事件的当前预期和假设，对于未来事件的结果和时间，也是基于当前可用的信息。此外，Apollomics 公司提醒您，本新闻稿中包含的前瞻性陈述受未知风险、不确定性及其他因素影响，其中包括 Apollomics Inc. 在截至 2024 年 12 月 31 日的年度 20-F 表年报中“风险因素”部分所讨论的风险与不确定性，以及 Apollomics 已向或拟向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的其他文件所述的相关因素。如需有关这些因素以及其他可能影响本文所述运营和预测的因素的其他信息，可查阅 Apollomics 已向 SEC 提交以及未来将不时提交的报告。前瞻性陈述仅代表截至 Apollomics 将其发布之日的情况。除非适用法律要求，否则 Apollomics 没有义务为反映实际结果、新信息或未来事件、假设的变化或影响前瞻性陈述的其他因素的变化而公开更新任何前瞻性陈述。