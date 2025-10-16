聽證會取消後，Apollomics 宣佈繼續於 The Nasdaq Stock Market 維持其上市地位

加州福斯特城, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 總部設於加州的 Apollomics Inc. (Nasdaq: APLM) (「Apollomics」或「公司」) 是一家晚期臨床生物製藥公司，開發多種腫瘤候選藥物對抗難以根治及對治療有抗藥性的癌症。該公司較早時宣佈已向 The Nasdaq Stock Market, LLC (簡稱「Nasdaq」) 之上市資格人員（簡稱「上市資格人員」）提交申請，對先前收到之除牌通知提出上訴，並要求在 Nasdaq 聽證小組席前舉行聽證會，以審視上市資格人員之除牌決定。公司今天宣佈於 2025 年 10 月 14 日收到 Nasdaq 的來函，通知 Apollomics 上市資格人員已判定該公司符合於 Nasdaq 繼續上市的要求。因此，Nasdaq 已取消其上訴聽證會，而公司的證券仍可在 The Nasdaq Stock Market 上市及繼續交易。

關於 Apollomics Inc.

Apollomics Inc. 是一家臨床階段的創新型生物製藥公司，專注於探索及開發具潛力與其他治療方案互相結合的腫瘤療法，以利用免疫系統和標靶特定分子途徑來抑制癌症。Apollomics 的主導項目為 vebreltinib (APL-101)。這是一種強效、選擇性的 c-Met 抑制劑，用於治療非小細胞肺癌和其他帶有 c-Met 變異的晚期腫瘤，目前正在美國和其他國家進行第 2 期多隊列臨床試驗。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.apollomicsinc.com。

前瞻性陳述之警示聲明

本新聞稿包含構成聯邦證券法 (當中包括經修訂的《1933 年證券法》（「證券法」）第 27A 條和經修訂的《1934 年證券交易法》（「交易法」）第 21E 條) 所指之「前瞻性陳述」的聲明。除本新聞稿中包含的當前或歷史事實陳述外，有關 Apollomics 策略、前景、計劃、目標以及 vebreltinib 的開發與商業化所得預期成果、與開曼群島訴訟相關之後續程序、或就 Nasdaq 上市除牌通知的上訴、回應或結果之所有陳述，均為前瞻性陳述。儘管並非所有前瞻性陳述都包含「可以」、「應該」、「將會」、「可能」、「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「尋求」、「預計」以及類似的表達和其否定形式，惟用於本新聞稿時，這些詞彙旨在用於識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於管理層當前對未來事件的預期和假設，並基於有關未來事件的結果和時間之當前可得資訊。此外，Apollomics 提醒您，本新聞稿中包含的前瞻性陳述受到未知風險、不確定性和其他因素的影響，包括 Apollomics Inc. 向美國證券交易委員會 (「SEC」) 提交截至 2024 年 12 月 31 日的 20-F 表格年度報告中「風險因素」項下以及 Apollomics 已向或將要向 SEC 提交的其他文件中所述的風險和不確定性。有關這些因素以及可能影響本文討論的營運和預測之其他因素的更多資訊，請參考 Apollomics 已提交的報告以及將不時向 SEC 提交的報告。前瞻性陳述僅代表截至 Apollomics 發佈之日時的狀況。除非適用法律另有要求，Apollomics 並無責任公開更新其任何前瞻性聲明以反映實際結果、新資訊或未來事件、假設變更或其他影響前瞻性聲明的因素變更。



