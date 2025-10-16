Le Cultural Development Fund d’Arabie saoudite renforce l’écosystème d’investissement avec plus de 3 milliards de SAR de nouveaux fonds et de solutions de financement pour stimuler la croissance du secteur culturel saoudien

RIYAD, Arabie saoudite, 16 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Cultural Development Fund (CDF), principal facilitateur financier du secteur culturel en Arabie saoudite, a annoncé une série de nouveaux fonds et produits financiers dépassant les 3 milliards de SAR (933 millions de dollars américains), poursuivant ainsi sa mission visant à mobiliser les investissements privés et à bâtir une économie culturelle durable. Par ces initiatives, le CDF continue d’enrichir la production culturelle saoudienne et de créer des opportunités économiques de développement, contribuant à faire progresser la scène culturelle du Royaume et à renforcer l’appréciation de la culture nationale, tant au niveau local qu’international.

Majed Abdulmohsen Alhugail, PDG du Cultural Development Fund, a déclaré en commentant ces nouveaux fonds :

« En tant que centre d’excellence et facilitateur financier pour le secteur culturel, le Cultural Development Fund s’efforce de renforcer l’intégration de l’écosystème culturel et d’approfondir les partenariats stratégiques avec le secteur privé, afin de favoriser la durabilité et la croissance à long terme du secteur. Les accords récemment signés lors de la Conférence sur l’investissement culturel traduisent notre engagement à promouvoir les partenariats public-privé à travers des mécanismes de partage des risques et des modèles de cofinancement qui orientent de nouveaux flux de capitaux vers l’économie culturelle. Ces engagements marquent une étape cruciale vers la construction d’un secteur culturel prospère, compétitif à l’échelle mondiale, générateur d’investissements et d’emplois, et contribuant au développement durable. Ces efforts s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie nationale pour la culture et de la Vision 2030, qui visent à porter la contribution du secteur culturel au PIB à 3 %, à accroître la part du secteur privé à 65 % et à diversifier l’économie du Royaume. »

Les annonces du CDF couvrent à la fois des solutions d’investissement et de financement, comprenant des accords pour la création de trois nouveaux fonds d’investissement, le CDF agissant comme investisseur principal pour deux d’entre eux : Le premier fonds est un fonds d’investissement cinématographique de 375 millions de SAR (100 millions de dollars américains), dans lequel le CDF est un investisseur principal en partenariat avec BSF Capital. Le deuxième est un fonds d’investissement dans la mode de 300 millions de SAR (80 millions de dollars américains), pour lequel le CDF est également l’investisseur principal en partenariat avec Merak Capital. Le troisième fonds, d’une valeur de 850 millions de SAR (227 millions de dollars américains), est lancé par le Cultural Assets Group et financé à hauteur de 200 millions de SAR (53 millions de dollars américains) par le CDF dans le cadre de son rôle de soutien au secteur culturel.

Le fonds du Cultural Assets Group investira dans les arts visuels, la mode, les contenus numériques, la conception d’expériences et les technologies émergentes. Ce fonds associe capitaux publics et privés afin de localiser la propriété intellectuelle, attirer des entreprises internationales et soutenir la croissance à long terme de l’économie culturelle.

Le nouveau fonds d’investissement cinématographique, géré par BSF Capital, cible les investissements dans des projets cinématographiques et des studios de haute qualité en Arabie saoudite et à l’étranger. Il comprend la production et la distribution cinématographique. et vise à développer l’infrastructure du secteur du film saoudien et à étendre sa portée internationale, en collaboration avec l’une des principales sociétés de production cinématographique au monde.

Le Fonds d’investissement dans la mode, géré par Merak Capital, est le premier fonds d’investissement dédié à la mode en Arabie Saoudite. Il soutiendra les entreprises locales et régionales du secteur de la mode et leurs chaînes d’approvisionnement, dans le but de faire croître les marques saoudiennes à fort potentiel d’expansion internationale, tout en renforçant la durabilité du secteur.

Sur le plan du financement, le CDF a lancé le Co-Lending Product (produit de co-prêt), le premier du genre dans le secteur culturel, en partenariat avec cinq grandes institutions financières. Parallèlement, le CDF a introduit cinq nouveaux produits de financement sous l’initiative « Cultural Finance ». Ces derniers comprennent le financement des créances, les prêts renouvelables, les prêts relais, les prêts à moyen et long terme et les microcrédits. Le Fonds a également signé des accords de coopération avec trois banques locales, afin d’élargir la portée de son programme « Cultural Finance ». À travers ces initiatives, le CDF vise à offrir aux PME culturelles des solutions de financement flexibles et adaptées à leurs besoins, favorisant ainsi leur croissance et leur expansion tout au long de la chaîne de valeur culturelle.

Au-delà des fonds d’investissement et produits financiers, le CDF a annoncé la publication de son premier rapport d’investissement, intitulé « Saudi Arabia Cultural Market Outlook 2025: Vision, Impact, and Opportunities », qui dresse une cartographie du paysage économique culturel saoudien et présente 36 opportunités d’investissement prometteuses, identifiées par le Ministère de l’Investissement, Invest in Saudi et le CDF. Le Fonds a également lancé une plateforme numérique d’investissement pour permettre aux entrepreneurs locaux et étrangers d’explorer les opportunités offertes par l’économie culturelle saoudienne.

Ces annonces reposent sur des partenariats stratégiques avec les secteurs public et privé. Le CDF a signé des protocoles d’accord avec le ministère de la Culture, le ministère de l’Investissement, Sparklabs et Asyad Holdings pour développer et renforcer la croissance du secteur culturel. En outre, il a conclu des accords de coopération avec la Commission royale d’AlUla, le groupe MBC, Rotana Studios et la Saudi Coffee Company, afin de stimuler la croissance durable du secteur et amplifier son impact économique et social.

