La déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 5 septembre 2025 est disponible ici sur www.scor.com.
Pièce jointe
| Source: SCOR SCOR
La déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 10 octobre 2025 est disponible ici sur www.scor.com. Pièce jointe 202510_SCOR_Déclaration art 5.5...Read More
InformationOctober 10, 2025 Declaration made pursuant to Article L. 233-8-II of the French Commercial Code and Article 223-16 of the General Regulation of the Autorité des Marchés Financiers ...Read More