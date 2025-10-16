Relaxed Leadership GmbH startet das WINARO vertrauensbasierte Führungsprogramm und das neue Buch

MAUR, Schweiz, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Relaxed Leadership GmbH gibt die Veröffentlichung ihres einzigartigen WINARO®-Führungsprogramms sowie des Buches ‘Führen mit der Kraft des Vertrauens‘ von Gründerin Heidrun Weiss im Springer Verlag im Mai 2025 bekannt.

Das WINARO®-Konzept basiert auf acht Grundgedanken, die Techniken aus dem gewaltfreien Pferdetraining auf menschliche Führungssituationen übertragen. Das Programm baut schnell Vertrauen auf und erreicht Spitzenleistungen - ohne aber auf herkömmliche, kontrollbasierte Methoden zurückzugreifen: Lead.Trust.Achieve.

„Auf Grundlage meiner Erfahrung als Trainerin von Problempferden habe ich ein Führungskonzept entwickelt, das selbst die schwierigsten Pferde innerhalb kürzester Zeit zu freiwilliger Kooperation bewegt – und ich habe dieses Konzept erfolgreich auf die Führung, von Menschen übertragen“ sagt Heidrun Weiss. „Mein Ziel ist es, Führungskräften dabei zu unterstützen, schnell Vertrauen aufzubauen und Freude an der Zusammenarbeit zu haben, um Spitzenleistungen zu erzielen.“

Das Buch erzielte bereits in den ersten Monaten mehrere tausend verkaufte Exemplare. Das Programm greift zentrale Herausforderungen in der Führung auf, darunter Mitarbeitermisstrauen, Motivationsverlust, hohe Fluktuation und mangelnder Teamzusammenhalt.

Die Relaxed Leadership GmbH plant in den kommenden zwölf Monaten eine Expansion in die deutschsprachigen Märkte, darunter die Schweiz, Deutschland und Österreich. Die Signatur-Keynote des Unternehmens mit dem Titel „Wenn Führung leise wird: Die Mustang-Kraft, die Menschen bewegt“ ist für Firmenveranstaltungen, Konferenzen und Bildungseinrichtungen buchbar – auf Wunsch auch mit Buchsignierstunden.

Die Gründerin hat mit zahlreichen Kunden gearbeitet, darunter Swisscom, grösste Telekommunikationsunternehmen der Schweiz, sowie verschiedene KMU. Neben der Arbeit im Geschäftsumfeld hat Weiss die Prinzipien auch erfolgreich in der Forschung an der Universität Zürich angewendet, um verhaltensauffällige Jugendliche in ihren Sozialkompetenzen zu stärken – und damit gezeigt, dass vertrauensbasierte Führung die Zusammenarbeit in unterschiedlichsten Umfeldern transformieren kann.

Weiss ist seit 2009 zertifizierte Monty-Roberts-Instructorin, erhielt 2012 von der Hans Peter Frey Stiftung einen Preis für besondere pädagogische Leistungen, ist Professional Certified Coach (PCC) der International Coaching Federation und Finalistin des Newcomer Keynote Wettbewerbs 2025 des Deutschen Rednerverbandes.

Über das Unternehmen/die Organisation

Die Relaxed Leadership GmbH ist auf die Entwicklung vertrauensbasierter Führungsfähigkeiten mithilfe ihrer firmeneigenen WINARO®-Methodik spezialisiert. Das Unternehmen wurde von Heidrun Weiss gegründet, einer zertifizierten Executive Coach und ehemaligen Problem-Pferde-Trainerin, die das markenrechtlich geschützte Konzept entwickelt hat, indem sie Grundgedanken aus dem gewaltfreien Pferdetraining in praktische Führungsinstrumente umgesetzt hat. Der Ansatz wurde erfolgreich in Unternehmensführungen und Bildungseinrichtungen getestet.

Weiss ist zertifizierte Monty-Roberts-Instructorin (ausgebildet in der Monty-Roberts-Methode), trat bei der internationalen Monty-Roberts-Tournee auf und ist derzeit Referentin an der Universität Zürich und Mitentwicklerin des CAS-Programms „Equine Assisted Learning”. Die Methodik des Unternehmens legt den Schwerpunkt auf authentische Führung, klare Kommunikation und schnellen Vertrauensaufbau für Manager, Lehrpersonen, Eltern und alle Personen in Führungspositionen.

