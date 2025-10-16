Theriva™ Biologics anuncia una operación de incentivo de warrants por un importe bruto de 4 millones de dólares

ROCKVILLE, Maryland, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX), («Theriva» o la «empresa»), una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia, ha anunciado su participación en un acuerdo de incentivos para el ejercicio de warrants con inversores institucionales actuales de la empresa para el ejercicio inmediato de warrants para comprar hasta 7 360 460 de acciones ordinarias (los «warrants actuales») a un precio de ejercicio reducido de 0,54 dólares por acción para obtener un producto bruto en efectivo de aproximadamente 4 millones de dólares, antes de deducir las comisiones y otros gastos de transacción. La oferta para ejecutar permanecerá abierta hasta las 11:30 a. m. ET por un máximo de 400 000 USD adicionales en ingresos brutos. La empresa tiene la intención de utilizar el producto neto de esta operación de incentivo de warrants para aumentar el capital circulante y otros fines corporativos generales.

A cambio del pleno ejercicio inmediato de los warrants actuales, los inversores recibirán, en una colocación privada, nuevos warrants no registrados para adquirir hasta un total de 14 720 920 acciones ordinarias (los «nuevos warrants»). Los nuevos warrants tendrán un precio de ejercicio de 0,54 dólares por acción y podrán ejercerse inicialmente en la fecha en que se obtenga la aprobación de los accionistas para el ejercicio de los nuevos warrants (la «fecha de aprobación») y vencerán cinco (5) años después de esa fecha. Se espera que la operación de incentivo de warrants se cierre el 17 de octubre de 2025 o en torno a esa fecha, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

A.G.P./Alliance Global Partners actuó como asesor financiero exclusivo en relación con la transacción.

Los nuevos warrants descritos anteriormente se ofrecieron en una colocación privada en virtud de una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. y, junto con las acciones ordinarias que pueden emitirse tras su ejercicio, no se han registrado en virtud de dicha ley, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin su registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la «SEC») o una exención aplicable de dichos requisitos de registro. Los valores se ofrecieron únicamente a inversores acreditados. La empresa ha acordado presentar una declaración de registro ante la SEC correspondiente a la reventa de las acciones ordinarias emitidas al ejercer los nuevos warrants.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores, ni se realizará ninguna venta de valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes sobre valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.

Acerca de Theriva™ Biologics, Inc.

Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX) es una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia. Theriva Biologics, S.L., filial de la empresa, ha estado desarrollando una nueva plataforma de adenovirus oncolíticos diseñada para la administración intravenosa, intravítrea y antitumoral con el fin de desencadenar la muerte de las células tumorales, mejorar el acceso de las terapias oncológicas coadministradas al tumor y promover una respuesta antitumoral sólida y sostenida por parte del sistema inmunitario del paciente. Los principales candidatos en fase clínica de la Empresa son: (1) VCN-01 (zabilugene almadenorepvec), un adenovirus oncolítico diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar la barrera del estroma tumoral que sirve de importante barrera física e inmunosupresora al tratamiento del cáncer; (2) SYN-004 (ribaxamasa), diseñado para degradar ciertos antibióticos betalactámicos intravenosos de amplio uso dentro del tracto gastrointestinal (GI) para evitar daños en el microbioma, limitando así el crecimiento excesivo de organismos patógenos como los ERV (enterococos resistentes a la vancomicina) y reduciendo la incidencia y la gravedad de la enfermedad aguda de injerto contra huésped (EICH aguda) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (TCH); y (3) SYN-020, una formulación oral recombinante de la enzima fosfatasa alcalina intestinal (FAI) producida en condiciones GMPc y destinada a tratar enfermedades GI tanto locales como sistémicas. Para obtener más información, consulte el sitio web de Theriva en www.therivabio.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por términos como «puede», «debería», «potencial», «continuar», «se espera», «se anticipa», «pretende», «planea», «cree», «estima» y expresiones similares, e incluyen declaraciones relativas al uso previsto del producto de la operación de incentivo de warrants, el cierre previsto de la operación de incentivo de warrants, el potencial del VCN-12 para mejorar significativamente los efectos antitumorales, la viabilidad de la administración intracraneal del VCN-01 para el posible tratamiento de tumores cerebrales y el desarrollo ulterior del VCN-01 como opción terapéutica para pacientes con tumores cerebrales.Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones de la dirección en la fecha de este comunicado de prensa y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y podrían provocar que los resultados reales difirieran sustancialmente de las expectativas y suposiciones con respecto a las establecidas o implícitas en cualquier declaración prospectiva. Entre los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas actuales se incluyen, entre otros, el cierre previsto de la operación de incentivo de warrants el 17 de octubre de 2025 o en torno a esa fecha; el uso previsto por parte de la empresa del producto neto de la operación de incentivo de warrants; que los productos candidatos de la empresa, incluido el VCN-01 y el VCN-12, demuestren seguridad y eficacia, así como resultados coherentes con los anteriores; la capacidad de confirmar los datos preclínicos de VCN-12 en el entorno clínico; la capacidad de la empresa para alcanzar los hitos clínicos previstos, incluida la inscripción del número esperado de pacientes en cada ensayo; la capacidad de completar los ensayos clínicos a tiempo y lograr los resultados y beneficios deseados; la capacidad de obtener la aprobación reglamentaria para la comercialización de los productos candidatos o de cumplir los requisitos reglamentarios en curso; las limitaciones reglamentarias relativas a la capacidad de la empresa para promover o comercializar sus productos candidatos para las indicaciones específicas; la aceptación de los productos candidatos en el mercado y el éxito del desarrollo, la comercialización o la venta de los productos de la empresa; los avances de la competencia que hagan que dichos productos queden obsoletos o dejen de ser competitivos; la capacidad de la empresa para mantener los acuerdos de licencia; el mantenimiento y el crecimiento continuados de la cartera de patentes de la empresa; la capacidad para seguir contando con una buena financiación y otros factores descritos en el informe anual de la empresa en el formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 y en los demás documentos presentados ante la SEC, incluidos los informes periódicos posteriores en los formularios 10-Q y los informes actuales en el formulario 8-K. La información contenida en este comunicado se proporciona únicamente a fecha de este comunicado y Theriva no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas expresadas en este comunicado de prensa, ya sea a causa de una nueva información, acontecimientos futuros o por cualquier otro motivo, a menos que así lo estipule la ley.

Relaciones con los inversores:

Kevin Gardner

LifeSci Advisors, LLC

kgardner@lifesciadvisors.com

617-283-2856